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ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ລໍ​ຖ້າ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເກັບກຳເອົາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໃນສູນກາງທີ່ເມືອງໂຢລາ, ໄຟຈີເຣຍ, 24 ກຸມພາ 2019.

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ໄນຈີ​ເຣຍ ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ສຳ​ລັບຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່
ການນັບຄະ​ແນນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ໄປ ຈາກການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​
ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ນັ້ນ.

ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່ໄປ ໃນ​ບາງ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ
ແລະ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິການ ການເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດເອ​ກະ​ລາດຂອງ ​ໄນຈີ​ເຣຍ
ຫຼື (INEC) ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ກຳ​ນົດການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ ໃນ​ບາງ​ພາກສ່ວນ​ຂອງເມືອງ ລາ​ກົສ,
ຣີ​ເວີ​ຣ໌​ສ ແລະ ​ລັດ​ອາ​ນຳ​ບ​ຣາ ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຖືກ​ລົບ​ກວນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.
ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ໃນ​ທັນ​ທີ່​ວ່າ ແມ່ນ​ຂົງ​ເຂດ​ໃດ​ກັນ​ແທ້ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ກະ​ທົບ.

ທ່ານ Peter Clottey ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຂອງພະ​ແນກ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ
ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອາ​ບູ​ຈາ ໄດ້ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິການ INEC ​ຄາດ​ວ່າ
ຈະ​ປະ​ກາດ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເກັບກຳເອົາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໃນສູນກາງທີ່ເມືອງໂຢລາ, ໄຟຈີເຣຍ, 24 ກຸມພາ 2019.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເກັບກຳເອົາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໃນສູນກາງທີ່ເມືອງໂຢລາ, ໄຟຈີເຣຍ, 24 ກຸມພາ 2019.

ສອງທ່ານຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ດຳ​ລົງ​ຕະ​ແໜ່ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ມາ​ກ່ອນ​ນັ້ນ ທັງທ່ານ Muhammadu Buhari ແລະຝ່າຍ​ຄ້ານຄົນ​ສຳ​ຄັນ ທ່ານ Atiku Abubakar ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຄາດວ່າ ຕົນຈະໄດ້
​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະແລ້ວ.

“ສະ​ບາຍ​ດີ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຊາວໄນຈີ​ເຣຍ ທັງ​ຫຼາຍ, ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ຂອບ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ​ການລົງ
​ຄະ​ແນນ​ສຽງເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ @MBuhari ໃນການເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ມື້ວານ​ນີ້.
ຜົນ​ຂອງ​ການນັບ​ບັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ແລ້​ວ, ພວກ​ມັນ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍແທ້ໆ​.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Muhammadu Buhari ໄດ້​ຖືກ​ເລືອ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ແລະ#BuhariIsWinning!” ຊຶ່ງທ່ານ ບາ​ເຊຍ ອາ​ເມດ ຜູ້​ຊ່ອຍ​ທ່ານບູ​ຮາ​ຣີ ໄດ້​ຂຽນ​
ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຣ໌ ໃນ​ເຂົ້າ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້.

ພັກປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນຂອງ​ທ່ານ ອາ​ບູ​ບາ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າເຮັດ​ໄດ້​ດີໃນ​ຫຼາຍຂົງເຂດ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ​ເມືອງ​ ລາ​ກົ​ສ ທີ່​ເປັນ​ເມືອງຫຼວງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ແລະ ​ທ່ານ ອາ​ບູ​
ບາ​ກາ ກໍ​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງທີ່​ເວົ້າວ່າ “ໃນ​ເວ​ລາ​ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້ ການ​ອາ​ໄສ
ຢູ່​ໃນຝັນ​ຮ້າຍຂອງ 4 ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ ກໍຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ສະ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ນຳ​ກັນ
ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ກັບຄືນ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ອີກ.”

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ 16 ຄົນ ຖືກ​ສັງ​ຫານ ໃນວິ​ກິດ​ການ
​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ພະນັກງານໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຄົນນຶ່ງ ກວດສອບຫີບບັດ ໃນຫ້ອງການຄະນະ​ກຳມາທິການ ໃນເມືອງໂຢລາ, ໄນຈີເຣຍ, 24 ກຸມພາ 2019.
ພະນັກງານໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຄົນນຶ່ງ ກວດສອບຫີບບັດ ໃນຫ້ອງການຄະນະ​ກຳມາທິການ ໃນເມືອງໂຢລາ, ໄນຈີເຣຍ, 24 ກຸມພາ 2019.

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