ຊາວໄນຈີເຣຍ ຊະນະລາງວັນ ກຽດຕິຍົດ ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກກຸ່ມ ຫົວຮຸນແຮງ ໂບໂກຮາຣັມ

ນັກເຄື່ອນໄຫວໄນຈີເຣຍ ທ່ານນາງ Rebecca Dali ໄດ້ຊະນະລາງວັນກຽດ ຕິຍົດຈາກ
ມູນນິທິ Sergio Vieira de Mello ສຳລັບວຽກງານຂອງທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ເອົາພວກແມ່
ຍິງ ແລະພວກລູກກໍ່າພ້າເຂົ້າຫາກັນ ທີ່ຖືກລັກພາໂຕໄປໂດຍ ພວກຫົວຮຸນແຮງ Boko
Haram ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລາງວັນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ ຢູ່ພິທີໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນມະນຸດສະທຳຂອງ
ໂລກວັນທີ 19 ສິງຫາ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງການໃຫຍ່ຢູໂຣບສະຫະປະຊາຊາດ ໃນ ນະຄອນ
Geneva.
ລາງວັນນີ້ມອບໃຫ້ທຸກໆສອງປີ ເພື່ອລະນຶກເຖິງທ່ານ Sergio Vieira de Mello ຜູ້ທີ່
ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຈາກການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍໃນ ວັນທີ 19 ເດືອນສິງຫາ ປີ
2003 ໃນນະຄອນ Bagdad ປະເທດອີຣັກ ພ້ອມດ້ວຍຄົນອື່ນໆອີກ 12 ຄົນ. ລາງວັນ
ດັ່ງກ່າວເປັນການດືງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກເຖິງຄວາມກ້າຫານ ທີ່ບໍ່ມັກມີຄົນສົນ
ໃຈເຖິງການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ກຸ່ມ ຫລືອົງການຢູ່ໃນ
ເຂດທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ.
ທ່ານນາງ Anne Willem Bijleveld ປະທານຄະນະກຳມະການມູນນິທິ Mello ກ່າວ
ວ່າ “ທ່ານນາງ Rebecca Dali ເປັນແມ່ຍິງທີ່ກ້າຫານທີ່ສຸດ ຢູ່ແຈນຶ່ງຂອງອາຟຣິກາ
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍ ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບ
ການທີ່ຍາກລຳບາກທີ່ສຸດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ແມ່ຍິງຈຳນວນນຶ່ງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກອບ
ກູ້ຕ້ອງການຢາກກັບຄືນຫາປະຊາຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າ ປະຊາຄົມຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຢາກເອົາເຂົາເຈົ້າຄືນມາ ເພາະວ່າ ເຂົາໄດ້ຖືກຂົ່ມຂືນ ໄດ້ມີ
ລູກເຕົ້າ ແລະໄດ້ຖືກລວນລາມຢ່າງຮ້າຍແຮງທາງເພດຈາກພວກ Boko Haram
ທ່ານນາງ Bijleveld ກ່າວວ່າ “ທ່ານນາງ Rebecca Dali ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ ໃນການສ້າງການສົນທະນາ ແລະການປະນີປະນອມເພື່ອນຳເອົາພວກແມ່ຍິງ
ເຫລົ່ານີ້ກັບຄືນສູ່ປະຊາຄົມ ເອົາເຂົາເຈົ້າຄືນມາບ່ອນ ທີ່ເຂົາເຂົ້າໜີອອກມາ ແລະເພື່ອ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດຳເນີນກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ໄປອີກ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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