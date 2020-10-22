ຮອງປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ສັນຍາວ່າ ຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທຳ ມາໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ຖືກຕໍາຫລວດຍິງຕາຍ

ຮອງປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ, ທ່ານເຢມີ ອອສຊິນບາໂຈ (Yemi Osinbajo) ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະສັນຍາວ່າ ຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດຕິທຳມາໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງຢ່າງສະຫງົບ 12 ຄົນທີ່ຖືກຍິງຕາຍໂດຍກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໄນຈີເຣຍທີ່ບ່ອນຈ່າຍເງິນທາງດ່ວນເລັກກີພລາຊາ (Lekki plaza) ນັ້ນ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ອອສຊິນບາໂຈ (Osinbajo), ໂດຍຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີທີ່ສົ່ງອອກຫລາຍຊຸດ ໃນຄືນວັນພຸດວານນີ້, ເປັນຄຳເຫັນຕໍ່ປວງຊົນຄັ້ງທຳອິດທີ່ມາຈາກຜູ້ນຳຂອງປະເທດ ທີ່ເອີ່ຍເຖິງການຍິງກັນ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາຢູ່ທີ່ລັດລາກົສ (Lagos).
ປະທານາທິບໍດີມູແຮມມາດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari), ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບການປະທ້ວງທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດນັ້ນ ບໍ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງການຍິງກັນທີ່ເລັກກີ (Lekki) ເລີຍຢູ່ໃນຄໍາຖະແຫຼງໃນວັນພຸດວານນີ້, ແຕ່ໄດ້ອອກຄໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະທໍາການປະຕິຮູບຕໍາຫຼວດ.
ອົງການນີລະໂທດກໍາສາກົນ ຫລື Amnesty International ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດນາໆຊາດ ກ່າວໃນລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 38 ຄົນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແລະຢ່າງໜ້ອຍມີ 56 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນໄລຍະສອງອາທິດຜ່ານມາຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ແນໃສ່ຕຳຫຼວດພິເສດຕ້ານການປຸ້ນຈີ້ ທີ່ເອີ້ນວ່າ SARS, ເຊິ່ງອົງການນີລະໂທດກໍາກ່າວຫາວ່າທໍາການທໍລະມານແລະການຄາດຕະກຳນັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ຍຸບ SARS ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນຢຸດລົງເລີຍ, ໂດຍທີ່ມີຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນໄດ້ຝ່າຝືນລະບຽບຫ້າມອອກ ເຮືອນໃນວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຍິງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ.
ອົງການນີລະໂທດກຳ ຍັງອ້າງຢູ່ໃນລາຍງານຂອງຕົນວ່າ ກ້ອງວົງຈອນປິດຮັກ ສາຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ປະຕູເກັບປີ້ເຂົ້າຫລາຍແຫ່ງຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ປະທ້ວງໄປເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານປົດອອກກ່ອນຈະທໍາການຍິງໃສ່ຄົນ.
ທ່ານອອສຊາຍ ໂອຈີໂກ (Osai Ojigho), ຜູ້ອຳນວຍການອົງການນີລະໂທດກໍາສາກົນຢູ່ໄນຈີເຣຍກ່າວວ່າ ນອກເໜືອໄປຈາກການສືບສວນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄືນວັນອັງຄານຜ່ານມາແລ້ວນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ທະຫານໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທະຫານຂອງໄນຈີເຣຍໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຍິງກັນຢູ່ໃກ້ກັບປະຕູເຂົ້າທາງດ່ວນ Lekki.
ມີລາຍງານວ່າໄດ້ມີການຍິງກັນໃນຂະນະທີ່ມີການປະທ້ວງຢູ່ໃນເມືອງອື່ນໆຂອງໄນຈີເຣຍ, ລວມທັງຢູ່ໃນເມືອງຫລວງອາບູຈານໍາ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຫຼືບໍ່.