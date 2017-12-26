ກຳລັງໄນຈີເຣຍ ລະງັບຄວາມພະຍາຍາມ ໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ

ພວກທະຫານໄນຈີເຣຍ ໄດ້ລະງັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ສົງໄສ
ວ່າເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງ ໂບໂກ ຮາຣາມ ຢູ່ເມືອງໄມດູກູຣີ ເຮັດໃຫ້ພວກຊາວບ້ານພາ
ກັນແຕກຕື່ນເອົາຊີວິດເຂົາເຈົ້າຫລົບໜີໄປ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ຜູ້ນຳທະຫານບ້ານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ຂະບວນພົນລະເຮືອນເປັນທີ່ກຳບັງ ເພື່ອເຂົ້າໄປຫາດ່ານກວດຢູ່ນອກ
ເມືອງ ແລະໄດ້ເລີ້ມຍິງປືນຂຶ້ນ.
ພວກທະຫານໄດ້ຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການຍິງປືນໃສ່ເຂົາເຈົ້າ. ກຳລັງໜູນຫລັງຈາກເມືອງ
ມາດູກູຣີ ໄດ້ຮີບຮ້ອນ ມາບ່ອນເກີດເຫດ ຂັບໄລ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນອອກໄປ.
ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວ.
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໂບໂກ ຮາຣາມ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 20,000 ຄົນ ໃນແປດປີທີ່ມີມາຍາວນານຂອງການກະບົດ ທີ່ີແນໃສ່ການຫັນປ່ຽນໃຫ້ພາກສ່ວນຊາວໄນຈີເຣຍ
ເຂົ້າມາຢູ່ໃນລັດອິສລາມ.
ຕຳຫລວດ ພົນລະເຮືອນ ໂບດຕ່າງໆ ແລະວັດມຸສລິມ ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະຄວາມປອດໄພໄດ້ມີເພີ້ິມທະວີຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວໄນຈີເຣຍລະຫວ່າງເທດສະການ
ບຸນຄຣິສມັສນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ