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ປະ​ທ​ານາທິບໍດີ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄນ​ຈີເຣຍ ທ່ານ​ມູ​ຮຳ​ມາ​ດູ ບູ​ຮາ​ຣີ.

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ປະ​ທ​ານາທິບໍດີ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ມິດງຽ​ບ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​
ຕາຍ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ສັງ​ຫານ​ໂດຍ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິ​ສ​ລ​າມ​ເມື່ອ
​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ​ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ບອກ​ໂນ.

ຫ້ອງ​ການ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມູ​ຮຳ​ມາ​ດູ ບູ​ຮາ​ຣີ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ
​ນີ້ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້ “ສ​ະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ​ຢ່າ​ງ​ເລິກ​ເຊີ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ
​ວິດຂອງ​ທະ​ຫານ.”

“ມາດ​ຕະ​ການ​ອັນກະ​ທັນ​ຫັນກຳ​ລັງ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວເພື່ອສ້າງ​ຄວາມ​ແນ​ໃຈ​ວ່າ​ສ່ອງ​ຫວ່າງ
​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ກີດ​ກັ້ນ​ໂດຍ​ຕະ​ຫຼອດ ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​
ວ່າ​ນັ້ນ.

ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ທະ​ຫາ​ນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 40 ຄົນ​ໄດ້​ລ​າຍ​ງານ​ວ່າ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ
​ວັນ​ທີ 18 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ຢູ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານໃນ​ໜູ່​ບ້ານ​ເມ​ເຕ​ລີ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​
ດ້ານ​ຄວາມ​ປ​ອດ​ໄພ​ໄດ້​ບອກ​ຂ່າວ​ສານ​ຮອຍ​ເຕີ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ 100 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ
​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ແມ່ນ​ລັດິ​ສ​ລາມ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ
​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັ​ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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