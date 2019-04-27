ພວກພະນັກງານບໍລິສັດນ້ຳມັນ Shell 2 ຄົນ ໃນໄນເຈີເຣຍ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ.
ສ່ວນພວກຕຳຫຼວດທີ່ໃຫ້ການອາລັກຂາ ຂອງພວກພະນັກງານດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກ
ຍິງຕາຍ.
ບໍລິສັດນ້ຳມັນ Shell Petroleum Development Company ແຫ່ງໄນເຈີເຣຍ
ຈຳກັດ ກໍໄດ້ເສຍໃຈ ໃນການຢືນຢັນເຖິງການໂຈມຕີ ຕໍ່ພວກພະນັກງານຂອງຕົນ
ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃຫ້ການອາລັກຂາສອງຄົນ ໃນເມືອງ Rumuji, ລັດ Rivers
ຢູ່ທາງຫຼວງ East/West ຊຶ່ງໂຄສົກຂອງ ບໍລິສັດນ້ຳມັນ Shell ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ໄດ້ບອກກັບສື່ມວນຊົນຂອງໄນຈີເຣຍ ວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນໄດ້ລອບໂຈມຕີ ຕອນທີ່ “ພວກມືປືນໄດ້ອອກຈາກພຸ່ມຫຍ້າ.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອອກເດີນທາງໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຈາກລັດ Bayelsa ໄປຍັງລັດ
Rivers ຕອນທີ່ຖືກໂຈມຕີ ນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Two Shell Oil workers in Nigeria have been kidnapped. Their police escort was shot dead.
"The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited regrets to confirm the attack on its staff and government security escort at Rumuji, Rivers State, on the East/West road," a Shell spokesman said.
An anonymous source told Nigeria media that the group was ambushed when "gunmen came out from the bush."
The group was traveling from Bayelsa State to Rivers State when attacked Thursday.
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