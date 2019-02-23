ປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ທ່ານມູຮຳມາດູ ບູຮາຣີ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຜູ້ຄົນຈຸທຳອິດທີ່ໄປປ່ອນບັດທີ່ເມືອງດາວຣາ ບ້ານເກີດຂອງທ່ານເວລາໜ່ວຍປ່ອນບັດ ໄຂຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ ທີ່ມີການຊັກຊ້າມາແລ້ວນັ້ນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນການປ່ອນບັດເລີ້ມຂຶ້ນ ກໍໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກທີ່ເມືອງໄມດູກູຣີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍ. ແຫຼ່ງຂ່າວແຈ້ງວ່າ ສຽງລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ແຕ່ພວກກະບົດໂບໂກຮາຣາມ ເຄີຍທຳການໂຈມຕີເມືອງໄມດູກູຣີ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທີ່ເມືອງເກດຳ ຊຶ່ງເປັນເມືອງນຶ່ງອີກ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ລາຍງານວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີໄປຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ລົມໂທລະສັບກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາແລະພວກລູກໆ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆອີກ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.” ລາວກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວ
ລານີ້ ພວກເຮົາກຳລັງພາກັນຫຼົບລີ້ຢູ່ຕາມປ່າດົງ.”
ປະທານາທິບໍດີບູຮາຣີກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆຈະປອດໄພ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເລື່ອນເວລານຶ່ງອາທິດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບຕໍ່ປະຊາດນັ້ນ ທ່ານບູຮາຣີ ເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີການເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວປະເທດ ສຳລັບການປ່ອນບັດໃນຄັ້ງນີ້ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ປະຊາຊົນຈະສາມາດໄປປ່ອນບັດໂດຍປາສະຈາກການຂົ່ມຂູ່ຫຼືຄວາມຢ້ານກົວໃດໆ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ໄນຈີເຣຍພວມກະກຽມຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງນັ້ນ ພັກລັດຖະສະພາກ້າວໜ້າທັງມວນ ແລະພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນສຸດ ຄືພັກປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ປະທານາທິບໍດີບູຮາຣີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທະຫານ ໃຊ້ກຳລັງແບບເດັດຂາດ ກັບບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ພະຍາຍາມຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການປ່ອນບັດ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຈາກຜູ້ສະໝັກຄົນສຳຄັນຂອງຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານອາຕີກູ ອາບູບາກາທີ່ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ “ບໍ່ມີບົດບາດໃດໆ” ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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