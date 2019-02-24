ການນັບຄະແນນສຽງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິ
ບໍດີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ ເຊິ່ງຖືກຂັດຂວາງໂດຍຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປ
ດ້ວຍນ້ຳມັນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ມູນຳມາດູ ບູຮາຣີ ກໍແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ມີສິດປ່ອນບັດຂອງປະເທດຫຼາຍ
ກວ່າ 72 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນເມືອງ ດາວຣາ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງ
ເພິ່ນ ເມື່ອສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງຂອງ
ປະເທດທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປ.
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ຶ້ນ, ກໍໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ
ໃນເມືອງ ໄມດູກູຣີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ໄນຈີເຣຍ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງ
ຫຼວງຂອງລັດ ບໍໂນ. ຫຼັງຈະໄດ້ປະຕິເສດການໂຈມຕີໃນຕອນທຳອິດນັ້ນ, ກອງກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໂບໂກ ຮາ
ຣາມ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງຫຼວງ ດ້ວຍການຍິງປືນໃຫຍ່ໃສ່.
ຕຳຫຼວດລັດ ບໍໂນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ລູກສອນໄຟບາງລູກໄດ້ຕົກລົງໃສ່ສະຖານທີ່ໆມີ
ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍແຫ່ງ” ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກໍໄດ້
ຖອນຕົວອອກໄປ. ແຫຼ່ງຂ່າວການຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານ
ຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນເມືອງ ໄກດາມ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ, ປ້ອມທະຫານ
ໄດ້ຖືກໂຈມຕີກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄສົກກອງທັບ ພັນເອກ ມູຊາ
ຊາເກຍ ໄດ້ກ່າວວ່າບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ແລະ ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກໄດ້ກັບຄືນສູ່ຄວາມສະຫງົບ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ລາຍງານອື່ນໆກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງບາງ
ຄັ້ງຄາວກໍຕາມ, ມັນກໍປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ມີການກໍ່ກວນຫຼາຍປານໃດໃນທົ່ວປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່
ກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງ ອາຟຣິການັ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງບາງແຫ່ງ,
ແມ່ນໄດ້ເປີດຊ້າຫຼາຍໃນວັນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງການລົງຄະແນນສຽງໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບນັ້ນ ອາດຖືກຕໍ່ເວລາອອກໄປຮອດວັນອາທິດມື້ນີ້. ຊົ່ວເມືອງສຳລັບການ
ລົງຄະແນນສຽງຍັງໄດ້ຖືກຕໍ່ອອກໄປ ໃນບາງຂົງເຂດໃນວັນເສົາວານນີ້ ຍ້ອນເຄື່ອງ
ຈັກປ່ອນບັດເກີດມີບັນຫາ.
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