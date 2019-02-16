ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ຕື່ນຂຶ້ນມາໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແລະກໍໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີແລະສະພາແຫ່ງຊາດຖືກເລື່ອນໄປໃສ່ອາທິດໜ້າ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງໄນຈີເຣຍໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການລົງຄະແນນສຽງ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆຈະເປີດ.
ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ມາມຸດ ຢາກູບູ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ກໍມີຄວາມຈຳເປັນ” ເພື່ອການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳເລັດຜົນຈະມີຂຶ້ນໄດ້.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສອງສາມຢ່າງວ່າ ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ “ການຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້.”
ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນລາຍງານວ່າ ເຄື່ອງໃຊ້ແລະບັດທີ່ຈະປ່ອນແມ່ນບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງໄປເຖິງທົ່ວທຸກເຂດຂອງປະເທດເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ “ບັນຊີບັນທຶກການນັບຄະແນນສຽງ ແລະບັດທີ່ຈະປ່ອນຈຳນວນນຶ່ງ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ.”
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະມີຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີມູຮຳມາດູ ບູຮາຣີ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ແລະຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນ ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາຕີກູ ອາບູບາກາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄນຈີເຣຍໄດ້ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ທົ່ວປະເທດ ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງທີ່ຄາດກັນວ່າຈະມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄນຈີເຣຍ ຢູ່ລັດກາດູນາ ລາຍງານໃຫ້ຊາບໃນວັນສຸກນີ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 66 ຄົນ ໃນຄື້ນຟອງຂອງຄວາມຮຸນແຮງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍແມ່ນຮວມທັງເດັກນ້ອຍ 22 ຄົນ.
ລັດກາດູນາ ເປັນເຂດທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ໄດ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊາວຄຣິສຕຽນແລະມຸສລິມ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ພົວພັນກັບການເລືອກຕັ້ງ.
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