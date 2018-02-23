ຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໃນກຸ່ມພໍ່ແມ່ນັກ
ຮຽນ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍທີ່ເວົ້າວ່າລູກສາວຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ຫລາຍເຖິງ 100 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ພາຍຫລັງທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ໂບໂກ ຮາຣາມ (Boko Haram) ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໃນລັດ ໂຢເບ (Yobe) ເວົ້າວ່າ ເດັກຍິງປະມານ
50 ຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ໃສ ໃນເວລາທີ່ມີການໂຈມຕີຢູ່ບ້ານແດບຈີ (Dapchi)
ໃນແລງວັນຈັນຜ່ານມາ. ມີລາຍງານທີ່ຍັງຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບຈໍານວນເດັກ
ຍິງທີ່ໄດ້ຊອກເຫັນແລ້ວ ແລະຈໍານວນຂອງຜູ້ທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ຕໍາຫລວດໃນຂົງເຂດ ແລະກະຊວງສຶກສາທໍາອິດໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ພວກນັກ
ຮຽນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໄປ. ກົງກັນຂ້າມພວກເຂົາເຈົ້າບອກວ່າ ເດັກ
ຍິງພວກນີ້ພາກັນໄປລີ້ຢູ່ໃນປ່າ ພາຍຫລັງທີ່ພາກັນຫລົບໜີຈາກການໂຈມຕີໄປ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄນຈີເຣຍມັກຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ກອງທັບໄນຈີເຣຍກ່າວອ້າງໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ໄດ້ຊ່ວຍເອົາຊີວິດຂອງ
ເດັກຍິງ 76 ຄົນໄວ້. ແຕ່ວ່າຜູ້ປົກຄອງລັດໂຢເບ (Yobe) ທ່ານອິບຣາຮິມ
ໄກແດມ (Ibrahim Gaidam) ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ໂບໂກ ຮາຣາມ (Boko Haram) ໂຈມຕີນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະເວົ້າ
ສູ່ພວກພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຟັງວ່າ ບໍ່ມີເດັກຍິງຄົນໃດໄດ້ຖືກຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ເລີຍ ຊຶ່ງ
ກົງກັນຂ້າມກັນກັບຄໍາກ່າວອ້າງຂອງກອງທັບໄນຈີເຣຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ມູຮໍາມາດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari) ຂອງໄນຈີເຣຍ
ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເທີ ໃນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະເຮັດ
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເທົ່າທີ່ທ່ານຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍເອົາເດັກຍິງພວກນັ້ນກັບ
ຄືນມາ. ທ່ານເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ເໝືອນກັນກັບພວກພໍ່ແມ່
ແລະຜູ້ປົກ ຄອງເດັກຍິງທຸກຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າລູກຂອງຕົນຢູ່ໃສນັ້ນ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າຢາກຮັບປະ ກັນພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດທຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງ
ເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນໃຫ້ພວກເດັກຍິງທຸກຄົນກັບຄືນມາຢ່າງ
ປອດໄພ."
ລັດຖະບານກາງຂອງໄນຈີເຣຍ ໄດ້ກ່າວອ້າງຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກໃນປີທີ່ຜ່ານມາ
ວ່າ ກຸ່ມ ໂບໂກ ຮາຣາມ (Boko Haram) ໄດ້ຮັບການປະລາໄຊໄປແລ້ວ
ແຕ່ວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ທໍາການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ແລະທໍາການ
ໂຈມຕີອື່ນໆ ຢູ່.
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