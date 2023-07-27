ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍປະທານາທິບໍດີໂມຮຳເມດ ບາຊູມ (Mohamed Bazoum) ຂອງໄນເຈີ ຫລັງຈາກພວກທະຫານກຸ່ມນຶ່ງອ້າງວ່າໄດ້ປົດທ່ານອອກຈາກອຳນາດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ກ່າວຕໍ່ ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ນິວຊີແລນວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມ ກັບທ່ານບາຊູມ ແລະ “ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ສະຫະລັດສະໜັບສະໜູນທ່ານຢ່າງເດັດດ່ຽວ ໃນຖານະທີ່ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງໄນເຈີ.”
ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວວ່າ "ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນທາງວິຊາການຫຼືບໍ່ກໍຕາມ, ອັນນັ້ນແມ່ນໃຫ້ພວກທະນາຍ ຄວາມເປັນຜູ້ເວົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນກໍຄືຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດອໍານາດໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ ບັງຄັບ ແລະ ຂັດຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນ."
ທ່ານສະເຕບຟານ ດູແຈຣິກ (Stephane Dujarric) ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູແຕເຣສ ກ່າວຢູ່ໃນການຖະແຫຼງໃນ ຕອນບ່າຍວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ "ຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຄວາມສາມັກຄີ ກັບລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກແບບມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະປະຊາຊົນໄນເຈີ."
ທ່ານດູແຈຣິກກ່າວວ່າ ທ່ານກູແຕເຣສ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບການກັກຂັງທ່ານບາຊູມ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ.
ສະຖານະການໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ເວລາທີ່ພວກທະຫານໄດ້ໃຊ້ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດເພື່ອປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດທ່ານບາຊູມອອກຈາກຕຳແໜ່ງແລ້ວ.
"ພວກເຮົາ, ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາດ ແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ... ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງນີ້ຍຸຕິລົງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພັນເອກອາມາດູ ແອບດຣາເມນ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານນັ່ງຢູ່ ແລະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກ 9 ຄົນ ທີ່ເບິ່ງຄືເມື່ອຍລ້າຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ. ຖະແຫລງການ ຂອງທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ "ສະຖານະການທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຊຸດໂຊມລົງ ແລະ ມີການ ປົກຄອງທີ່ບໍ່ດີ."
ທ່ານແອບດຣາເມນ ກ່າວວ່າ ສະຖາບັນທັງຫມົດຂອງສາທາລະນະລັດ ໄດ້ຖືກໂຈະການດຳເນີນງານ, ທ່ານເວົ້າວ່າ ຊາຍແດນຂອງປະເທດໄດ້ຖືກປິດໄວ້, ແລະໄດ້ ປະ ກາດຫ້າມຄົນອອກເຮືອນ ນອກກຳນົດເວລາໃນທົ່ວປະເທດ.