ພວກຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງປະເທດ ໄນເຈີ ໄດ້ກ່າວເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະ “ດຳເນີນຄະດີ” ປະທານາທິບໍດີ ໄນເຈີ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງທ່ານ ໂມຮາເມັດ ບາຊູມ ສຳລັບ “ການທໍລະຍົດຊາດລະດັບສູງ” ແລະ “ບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ” ຂອງປະເທດ.
ສະຫະລັດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳອາຟຣິກັນຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກ່າວປະນາມການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າເປັນສັນຍານເພີ່ມເຕີມທີ່ວ່າລັດຖະບານທະຫານຈະບໍ່ຍິນດີພະຍາຍາມຫາທາງອອກຈາກວິກິດການຢ່າງສັນຕິ.
ໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ ສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການປະກາດ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ. ແລະອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານໃນທັນທີ ແລະ ຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ແລະ ນຳເອົາທ່ານກັບຄືນມາເປັນປະມຸກລັດ, ແນ່ນອນ.”
ກຸ່ມ ECOWAS ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມພາກພື້ນຫຼັກຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕົກໃຈທີ່ໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນການຂອງລັດຖະບານທະຫານສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ໄນເຈີ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ.