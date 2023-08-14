ພວກຜູ້ນຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງ ໄນເຈີ ໄດ້ກ່າວໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ “ດຳເນີນຄະດີ” ປະທານາທິບໍດີ ໄນເຈີ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງທ່ານ ໂມຮາເມັດ ບາຊູມ ສຳລັບ “ການທໍລະຍົດຊາດລະດັບສູງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ.”
ໂຄສົກລັດຖະບານທະຫານ ພັນເອກ ອາມາດູ ອັບດຣາມານ, ໄດ້ກ່າວໃນໂທລະພາບລັດຖະບານວ່າ ລະບອບການປົກຄອງທະຫານດັ່ງກ່າວໄດ້ “ເຕົ້າໂຮມຫຼັກຖານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນຄະດີຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ສຳລັບການທໍລະຍົດຊາດລະດັບສູງ ແລະ ສຳລັບການທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງ ໄນເຈີ.
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ພວກຜູ້ນຳລັດຖະບານທະຫານຂອງ ໄນເຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດການເຈລະຈາ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງກັບກຸ່ມພາກພື້ນຂອງ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ECOWAS, ອີງຕາມກຸ່ມນັກວິຊາການອິສລາມ ໄນຈີເຣຍ ອະວຸໂສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳກອງທັບທີ່ກໍ່ກະບົດໃນນະຄອນຫຼວງ ນິອາເມ.
ກຸ່ມ ECOWAS ຫຼື ປະຊາຄົມເສດຖະກິດແຫ່ງບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ, ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາວິທີທີ່ຈະນຳເອົາການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນກັບຄືນມາສູ່ ໄນເຈີ, ແລະ ວິທີທີ່ຈະນຳເອົາທ່ານ ບາຊູມ ຄືນສູ່ອຳນາດ, ເຊິ່ງແມ່ນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຕາມລັດຖະທຳມະນູນ.