ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອ່ານອອກອາກາດ ທາງໂທລະພາບຂອງລັດຖະບານເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ພວກຜູ້ນຳທະຫານຂອງໄນເຈີຍັງໄດ້ກ່າວຮຽກຮ້ອງຊ້ຳອີກ ໃຫ້ທະຫານຝຣັ່ງ ຖອນອອກໄປຈາກດິນແດນຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງອັນສຳຄັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນພັນທະມິດ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການໂຄ່ລົ້ມປະທານາທິບໍດີໂມຮຳເໝັດ ບາຊູມ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຖະແຫຼງການນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ “ຫາງສຽງໃນປະເທດ ແລະສາກົນ ຈົ່ງເປັນສັກຂີພະຍານສຳລັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຂອງການຮຸກຮານນີ້ ຄວາມລັບ ແລະທ່າທີແບບດູຖືກ ທີ່ນຳໃຊ້ ໂດຍຝຣັ່ງ.”
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໄນເຈີ ແລະຝຣັ່ງອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມເກົ່າ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ນັບແຕ່ປາຣີປະກາດວ່າ ພວກຜູ້ນຳທະຫານ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທ່າມກາງກະແສຟອງຕໍ່ຕ້ານຝຣັ່ງ ພວກຜູ້ນຳໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານຍັງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ເບິ່ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນມາລີແລະເບີກີນາຟາໂຊ ທີ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຕັດຂາດຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທະຫານທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານກັບຝຣັ່ງ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກະບົດອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ.
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຫຼ້າສຸດຂອງພວກຜູ້ນຳທຫານ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳໃດໆຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງພວກກະບົດ.”