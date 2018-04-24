ສະຫະລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ເດີນທາງ ອອກຈາກ ນິກາຣາກົວ

ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພະນັກ
ງານລັດຖະບານສະຫະລັດເດີນທາງອອກປະເທດນິກາຣາກົວແລະອະນຸຍາດ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງສະຫະລັດອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງທີ່ຮ້າຍ
ແຮງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບການເດີນທາງທີ່ອອກໃໝ່ ໂດຍກະຊວງຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ການ
ປະທ້ວງທາງການເມືອງ ແລະການເດີນຂະບວນຕ່າງໆ ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນ ແຕ່ລະວັງ
ໂດຍຈະມີການເຕືອນຫຼືການຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍ. ການ ປະທ້ວງຈຳນວນ
ນຶ່ງໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີການບາດເຈັບແລະເສຍຊີວິດ. ການເດີນຂະບວນມັກຈະໄດ້ຮັບການ
ຕອບໂຕ້ຢ່າງແຮງ ທີ່ໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ ຮວມທັງການໃຊ້ລະເບີດນໍ້າຕາ ສະເປໝາກເພັດ
ຍິງລູກປືນຢາງ ແລະລູກປືນແທ້ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກເຂົ້າຮ່ວມປະທ້ວງ ແລະບາງຄັ້ງບາງ
ຄາວ ໄດ້ມີການທັບມ້າງການລັກເອົາເຄື່ອງຂອງ ການທຳລາຍ ແລະຈູດຢ້າວເຜົາເຮືອນ.”
ປະທານາທິບໍດີນິກາຣາກົວ ທ່ານດານຽລ ອອກເຕກາໄດ້ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງໃນລະບົບເບ້ຍບຳນານຂອງປະເທດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເລີກ
ການປ່ຽນແປງນັ້ນແລ້ວ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ພວກຄົນງານປະກອບສ່ວນເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ລະ
ບົບຄ້ຳປະກັນສັງຄົມແລະຫລຸດເບ້ຍບຳນານລົງ ໄດ້ຖືກ “ຍົກເລີກ ລົບລ້າງ ແລະປະ
ຖິ້ມໄປແລ້ວ.” ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເກີດການກໍ່ຈະ
ລາຈົນ ກະທຳຜິດ ແລະລັກເຄື່ອງຂອງ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການ
ປະທ້ວງ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຈຳນວນນຶ່ງຄາດວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັບແຕ່ວັນພຸດທີ່ຜ່ານ
ມາ ເວລາການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ມີສູງເຖິງ 25 ຄົນ ຮວມທັງນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ລາຍ
ງານສົດຜ່ານທາງເຟສບຸກ.
ແຕ່ວ່ານັກວິຊາການດ້ານການສຶກສາຂອງອາເມຣິກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນິກາຣາກົວ
ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍເຖິງ 30 ຄົນ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
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