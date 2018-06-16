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ທ່ານອໍເຕກ້າ ຕົກລົງ ທີ່ຈະຍຸຕິ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ ສາກົນສືບສວນ

ພວກເດີນຂະບວນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການ ທ້າວອາກຸສຕິນ ເອເຊກີແອລ ມັງໂດຊາ ທີ່ຖືກຍິງຕາຍ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃນລະຫວ່າງ ການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີ ນິກາຣາກົວ ທ່ານດານຽລ ກໍເຕກ້າ ທີ່ເມືອງຕີປີຕາປາ. (ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018)

ລັດຖະບານນິກາຣາກົວ ແລະກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມ
ຮຸນແຮງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ ຄະນະກຳມະການພິເສດ ຂອງນາໆຊາດ ສືບສວນເບິ່ງ
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານເມື່ອໄວໆມານີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 170 ຄົນນັ້ນ.

ທ່ານເດນິສ ມົງກາດາ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດນິກາຣາກົວກ່າວວ່າ “ການຍຸຕິ
ທຸກຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ.”

ລັດຖະມົນຕີມົງກາດາກ່າວວ່າ ນິກາຣາກົວໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບ “ຄວາມໂຫດຮ້າຍແບບ
ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຄື້ນຟອງໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມ
ຕື່ນຕົກໃຈ.”

ກາດີນາລລຽວໂອໂປລໂດ ເບຣນເນສກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດໃນທະ
ວີບອາເມຣິກາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍຈະປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສືບສວນ ຊຶ່ງທາງສາສະໜາກາໂຕລິກຈະຮັບໜ້າທີ່ “ເປັນທັງພະຍານ
ແລະຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.”

ພວກນັກຂ່າວ ກຳລັງຕິດຕາມຟັງຂ່າວ ການອອກອາກາດສົດ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດຖະບານນິກາຣາກົວ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຣືອ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະສາສະໜາກາໂຕລິກ ທີ່ມານາກົວ. (ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018)
ພວກນັກຂ່າວ ກຳລັງຕິດຕາມຟັງຂ່າວ ການອອກອາກາດສົດ ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຕາງໜ້າ ລັດຖະບານນິກາຣາກົວ ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຣືອ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະສາສະໜາກາໂຕລິກ ທີ່ມານາກົວ. (ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018)

ນອກນັ້ນ ຄະນະເຈລະຈາ ຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະຍ້າຍເຄື່ອງກີດຂວາງ ອອກຈາກຖະ
ໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານສ້າງຂຶ້ນ.

ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີນິກາຣາກົວ ທ່ານດານຽລ ອໍເຕກ້າ ອະດີດສະມາ
ຊິກກອງໂຈນຝ່າຍຊ້າຍເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາຍ້ອນການສະເໜີໃຫ້ປ່ຽນລະ
ບົບເບ້ຍບຳນານແຕ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງ
ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫຼວດ ແລະກຳລັງປະກອບອາວຸດນິຍົມອໍເຕກ້າ.

ທ່ານອໍເຕກ້າ ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງ ບໍ່ຍອມສະໜອງຕອບ ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງພວກ
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ແລະສາສະໜາກາໂຕລິກ ເພື່ອໃຫ້ເລື່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຈາກປີ 2021
ມາໃສ່ປີ 2019 ແຕ່ກໍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າ ທ່ານ “ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບຟັງທຸກຂໍ້ສະເໜີ ທີ່ຢູ່
ພາຍໃນຂອບຂອງສະຖາບັນແລະລັດຖະທຳມະນູນ.”

ການຕັດສິນ ຂອງສານ ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ທ່ານອໍເຕກ້າ ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງອີກ ໃນປີ
2011 ທັງໆທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈຳກັດການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີພຽງ
ສະໄໝດຽວ. ສາມປີຫຼັງຈາກນັ້ນພັກແນວໂຮມປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດຊາງດີນິສຕາທີ່ນິຍົມ
ຊ້າຍ ກໍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງພຽງພໍຢູ່ໃນສະພາ ຈຶ່ງໄດ້ທຳການດັດແປງກົດໝາຍລັດຖະ
ທຳມະນູນ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດຳລົງໄດ້ຕຳແໜ່ງໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດສະໄໝ.

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