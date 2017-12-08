ທ່ານ ຄຣິສຕົຟເຟີ ເວຣ (Christopher Wray) ຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ
ຫລື ເອັຟບີໄອ (FBI) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ປົກປ້ອງອົງການຂອງທ່ານຕໍ່ການ
ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໂດຍເວົ້າວ່າ ພະນັກ
ງານຂອງອົງການເອັຟບີໄອ ແມ່ນໄດ້ຮັບ "ການນັບຖື ແລະຍົກຍ້ອງ" ຈາກອົງການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍທັງຫລາຍ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ແລະທົ່ວໂລກ.
ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ເວຣ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານໃຫ້ການຢູ່ຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ
ລັດຖະສະພາ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ຂຽນລົງຢູ່ໃນ
ທວີດເທີ (Tweeter) ຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ອະດີດຫົວໜ້າອົງ
ການເອັຟບີໄອ (FBI) ທ່ານ ເຈມສ໌ ໂຄມີ (James Comey) ປ່ອຍປະໃຫ້ຊື່ສຽງ
ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຢູ່ໃນ "ສະພາບເຊື່ອມເສຍໜັກ."
ທ່ານທຣໍາ ຂຽນລົງຢູ່ໃນທວີດເທີ (Tweeter) ວ່າ “ພາຍຫລັງທີ່ໂຄມີ ບໍລິຫານເອັຟບີໄອ
(FBI) ມາໄດ້ຫລາຍປີ ໂດຍທີ່ມີການຂີ້ຕົວະ ແລະການສອບສວນນາງຄລິນຕັນ
(Clinton) ທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງອົງການດັ່ງກ່າວເຊື່ອມເສຍ
ຢ່າງໜັກ ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ! ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ, ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາຊື່ສຽງ
ດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ອົງການນັ້ນກັບຄືນມາອີກ."
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງແຮງໂດຍກົງ ຕໍ່ຄໍາເວົ້າດັ່ງກ່າວທີ່ຂຽນຢູ່ໃນ
ທວີດເທີ ທ່ານເວຣ ໄດ້ຕອບຄືນດ້ວຍອາລົມຮ້ອນແຮງເພື່ອປົກປ້ອງອົງການດັ່ງກ່າວ
ວ່າ ເປັນອົງການທີ່ມີພະນັກງານ "ເຮັດວຽກຈົນເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ" ເພື່ອຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ມີໄພນາບຂູ່ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການ
ນາບຂູ່ປະເພດອື່ນໆ."
ທ່ານເວຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກກໍາມະການຍຸຕິທໍາຂອງສະພາຕໍ່າວ່າ "ອົງການເອັຟບີ
ໄອ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກໍຄື ມີຄົນຫລາຍສິບພັນຄົນທີ່ມີທັງຍິງ ແລະຊາຍທີ່ກ້າຫານ ໄດ້
ເຮັດວຽກໜັກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຄຍຮູ້ມາກ່ອນໃຫ້
ມີຄວາມປອດໄພຈາກການຖືກທໍາຮ້າຍ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ອົງການເອັຟບີໄອ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນກໍຄື ເປັນອົງການທີ່ໄດ້ຮັບ
ການນັບຖື ແລະຍົກຍ້ອງຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຢູ່ໃນວົງການ ຂອງກໍາລັງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍໃນລະດັບລັດຖະບານກາງ, ລະດັບລັດ ແລະລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ໃນປະຊາຄົມສືບ
ລັບ, ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ທັງຢູ່ໃນວົງການ ຂອງພວກປະຕິບັດກົດໝາຍ
ແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີປະມານວ່າ 200 ປະເທດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ."
ຄໍາໃຫ້ການຂອງທ່ານເວຣຕໍ່ໜ້າກໍາມະການຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງການໄປປາ
ກົດຕົວຢູ່ໃນລັດຖະສະພາຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ໄປສາບານຕົວໃນ
ເວລາຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າອົງການເອັຟບີໄອ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມານັ້ນ. ທ່ານທຣໍາ ໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເວຣກໍາຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ປົດທ່ານໂຄມີອອກຈາກຕໍາ
ແໜ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ຍ້ອນເລື່ອງການສອບສວນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ
ໃນບັນຫາການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016.
ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີ (Sarah Huckabee Sanders) ໂຄສົກປະຈໍາ
ທໍານຽບຂາວ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານເວຣ ທີ່ຫາທາງເຮັດໃຫ້ຄໍາກ່າວໂຈມຕີ
ຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງທ່ານທຣໍາ ຕໍ່ອົງການເອັຟບີໄອ ບໍ່ໃຫ້ຂາດຄວາມສໍາຄັນນັ້ນ ໂດຍ
ເວົ້າວ່າ "ບັນຫາທີ່ປະທານາທິບໍດີເວົ້າໄປນັ້ນ ແມ່ນເວົ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ນໍາທາງການ
ເມືອງຢູ່ໃນເອັຟບີໄອ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານ ຂອງທ່ານໂຄມີ ອະດີດຫົວໜ້າອົງ
ການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າສະເພາະກໍຄື ພວກທີ່ຫລິ້ນການເມືອງ ໃນການສືບສວນເລື່ອງ
ອີແມລຂອງທ່ານນາງ ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ (Hillary Clinton)."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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