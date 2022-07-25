ກຽມພ້ອມມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ

ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ເພິ່ນຈະເປີດສົກຮຽນ ໄວກວ່າຢູ່ທາງພາກເໜືອປະ ມານ 1 ເດືອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຊ່ວງເວລານີ້ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນຕ່າງກໍພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມເຄື່ອງຂອງສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງລູກໆຢ່າງຟົດຟື້ນ.
ຜູ້ປົກຄອງທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງ ເມີຟຣີສໂບໂຣ, ລັດເທັນເນັສຊີ ກ່າວກັບ VOA ລາວ ວ່າ:
“ຂ້ອຍວ່າມັນກໍໄປຕາມຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຄືແຕ່ກີ້ແມ່ນຫຍັງມັນກໍຖືກ ແຕ່ດຽວນີ້ເຄື່ອງຂອງຂຶ້ນແມ່ນຫຍັງມັນກໍແພງເນາະ ສໍາລັບຄວາມຄິດຂອງຂ້ອນເນາະ, ບາດນີ້ຂ້ອຍກໍວ່າ ກໍເຂົ້າໃຈແບບວ່າ ມັນຕ້ອງເປັນແບບນີ້ຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ແບບມັນຕ້ອງຂຶ້ນຫັ້ນນະ ແຕ່ລະປີມັນບໍ່ຄົງຢູ່ຊໍ່າເກົ່າ. ບໍ່ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈແບບວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງມັນມີການປ່ຽນແປງ ເຮົາກໍເຂົ້າໃຈເຂົາ ເຂົາກໍເຂ້າໃຈເຮົາຫັ້ນນະ.”
ສໍາລັບໂຮງຮຽນຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງທີ່ນາງອາໄສຢູ່ ແມ່ນຈະເປີດສົກຮຽນໃນຊ່ວງກາງເດືອນສິງຫາ.
ສ່ວນໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນເມືອງເມດີຊັນ, ລັດອາລາບາມາ ແມ່ນຈະເປີດສົກ ຮຽນໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຜູ້ປົກຄອງທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກວ່າ: “ເຄື່ອງຂອງຫຼາຍໆຢ່າງແພງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ແຕ່ກໍຍັງ ພໍຊື້ໄດ້ເພາະລາຄາບໍ່ໄດ້ໂຕນກັນຫຼາຍ. ແຕ່ກໍຢາກແນະນໍາຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍໆຄົນ ໃຫ້ຮີບຟ້າວຈັດຫາຊື້ເຄື່ອງແຕ່ຫົວທີ ເພາະເຄື່ອງຂອງບາງຢ່າງອາດຈະໝົດກ່ອນ ຫຼືມີບໍ່ຄົບຕາມລາຍຊື່ເຄື່ອງ ຂອງທີ່ລູກໆຕ້ອງການ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກໃນປີນີ້ ທາງໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ້ມເກັບຄ່າອາ ຫານເຊົ້າ ແລະອາຫານທ່ຽງຈາກຜູ້ປົກຄອງຕາມປົກກະຕິ ລຸນຫຼັງທີ່ເວັ້ນຫວ່າງມາໄດ້ເກືອບສາມປີ ເພາະທາງລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຖາ ນະການ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຕ່ຖ້າຜູ້ປົກຄອງຄົນໃດຫາກຕ້ອງຫຼຸດຄ່າອາຫານຂອງລູກໆລົງ ຫຼືຍົກເວັ້ນຄ່າອາຫານ, ທາງໂຮງຮຽນກໍມີແບບຟອມໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮ້ອງຂໍໄດ້ຕາມເງື່ຶອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ.
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