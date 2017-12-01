ປ. ທຣໍາ ອາດແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ ຊີໄອເອ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ

ວຽກການຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ ອີກເທື່ອນຶ່ງ
ປາກົດວ່າ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກມີລາຍງານໃໝ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຕ້ອງການທີ່ຈະຕັ້ງທ່ານທ່ານໄມຄ໌ ປອມປີໂອ ຜູ້ອຳນວຍ
ການອົງກາງສືບລັບຊີໄອເອ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້.
ລາຍງານຂ່າວໜັງສືພິມຫລາຍສະບັບ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທຳນຽບ
ຂາວ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ລາຍງານວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາ ແລະ
ທ່ານທີລເລີສັນ ໄດ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະປະທານາທິບໍດີ ເຫັນດີຢາກໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊີໄອເອ ທີ່ທ່ານມີຄວາມ ສຳພັນທີ່ດີກວ່ານັ້ນ ເຂົ້າຮັບ
ໜ້າທີ່ແທນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ ອາຄັນຊໍ ທ່ານທອມ ຄັດຕັນ ພັນທະມິດທີ່
ແຂງຂັນ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດນັ້ນ ມີ
ລາຍງານວ່າ ຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານປອມປີໂອ ເປັນຜູ້ອຳ ນວຍການອົງການສືບ
ລັບຊີໄອເອ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີ ໄດ້ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳ
ຄັນກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເວລາໃດທີ່ປະທານາທິບໍ
ດີ ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ ສາມາດຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບ
ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະເປັນ.”
ສຳລັບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອະນາຄົດຂອງທ່ານທລີເລິສັນ ກໍຄືເຮັດວຽກໜັກ ໃນນາມລັດຖະ
ມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແລະນັ້ນ "ບໍ່ມີການປະກາດສັບປ່ຽນພະນັກງານໃນປັດ ຈຸບັນນີ້" ທ່ານ
ນາງແຊນເດີ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ຍັງໄດ້ຕອບຢ່າງລະ
ມັດລະວັງ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານທລີເລີສັນ ຍັງຢູ່ໃນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານແລະຈະເດີນທາງຕາມ
ແຜນໄປຢູໂຣບ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ອົງການຂ່າວສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນຫົວໜ້າຄະນະຄວາມໝັ້ນ
ຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຊຶ່ງໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ມາເປັນເວລາຫຼາຍ
ເດືອນແລ້ວ ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ແລ້ວຫລືບໍ່.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນການຕອບຄຳຖາມສັ້ນໆຂອງພວກນັກຂ່າວຢູ່ທຳ
ນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເວລາມີການຖາມກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງທ່ານທລີເລີ
ສັນນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ “ທ່ານຢູ່ທີ່ນີ້ ທ່ານເຣັກສ໌ ຢູ່ນີ້.” ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນອື່ນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນເວລາມີການ
ຖາມໂດຍກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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