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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ອາດແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ ຊີໄອເອ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ.

ວຽກ​ການ​ຂອງລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ທີລ​ເລີ​ສັນ ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ
​ປາກົດ​ວ່າ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະລາຍ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກມີ​ລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ຕ້ອງການທີ່ຈະຕັ້ງທ່ານທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ປອມ​ປີ​ໂອ ຜູ້​ອຳນວຍ
​ການ​ອົງ​ກາງ​ສືບ​ລັບຊີໄອເອ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາທິດ​ຂ້າງໜ້ານີ້.

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ໜັງສືພິມຫລາຍ​ສະບັບ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸໂສ​ທຳນຽບ
ຂາວ ທີ່ຂໍສະຫງວນ​ຊື່ ລາຍ​ງານວ່າ ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງປະທານາທິ ບໍດີ​ທຣໍາ ​ແລະ​
ທ່ານ​ທີລ​ເລີ​ສັນ ​ໄດ້​ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ​ໃນຮອບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ ​ເຫັນ​ດີ​ຢາກໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ​ອົງການຊີໄອເອ ​ທີ່​ທ່ານ​ມີຄວາມ ສຳພັນທີ່ດີກວ່ານັ້ນ ເຂົ້າຮັບ
ໜ້າທີ່ແທນ.

ສະມາຊິກສະພາ​ສູງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຈາກ​ລັດ ອາຄັນ​ຊໍ ທ່ານ​ທອມ ຄັດ​ຕັນ ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່
ແຂງຂັນ ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດນັ້ນ ມີ​
ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທ່ານ​ປອມ​ປີ​ໂອ ​ເປັນ​ຜູ້ອຳ ນວຍການ​ອົງການ​ສື​ບ
ລັບຊີໄອເອ.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີ ​ໄດ້​ພະຍາຍາມບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ
ຄັນ​ກ່ຽວກັບ​ລາຍ​ງານຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “​ເວລາໃດ​ທີ່​ປະທານາທິບໍ
ດີ​ ສູນເສຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນໃນ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງແລ້ວ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່ ສາມາດ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນລະດັບ
ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຄວນຈະເປັນ.”

ສຳລັບໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ອະນາ​ຄົດ​ຂອງທ່ານ​ທລີ​ເລິສັນ ກໍ​ຄື​ເຮັດ​ວຽກ​ໜັກ ​ໃນ​ນາມລັດຖະ
ມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ​ນັ້ນ "ບໍ່​ມີ​ການ​ປະກາດສັບປ່ຽນ​ພະນັກງານ​ໃນ​ປັດ ຈຸບັນ​ນີ້" ທ່ານ​
ນາງແຊນເດີ ກ່າວໃນ​ລະຫວ່າງ​ການຖະແຫຼງ​ຂ່າວປະຈຳ​ວັນ.

White House Denies Planning to Replace Tillerson With CIA Director
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ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເຕີ ນາວເອີດທ໌ ຍັງ​ໄດ້​ຕອບ​ຢ່າງ​ລະ
ມັດລະວັງ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທລີ​ເລີ​ສັນ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານແລະ​ຈະເດີນທາງຕາມ
​ແຜນໄປ​ຢູ​ໂຣບ ໃນອາທິດ​ໜ້າ​ນີ້​.

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານໄມ​ຄ໌ ປອມ​ປີ​ໂອ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານໄມ​ຄ໌ ປອມ​ປີ​ໂອ.

ອົງການຂ່າວ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນຫົວໜ້າຄະນະຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຊຶ່ງໄດ້ມີການ​ພິຈາລະນາ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ
​ເດືອນແລ້ວ ​ເຖິງ​ແມ່ນຍັງ​ບໍ່​ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ
​ແລ້ວຫລືບໍ່.

ສະມາຊິກສະພາ​ສູງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ ຈາກ​ລັດ ອາຄັນ​ຊໍ ທ່ານ​ທອມ ຄັດ​ຕັນ.
ສະມາຊິກສະພາ​ສູງພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ ຈາກ​ລັດ ອາຄັນ​ຊໍ ທ່ານ​ທອມ ຄັດ​ຕັນ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດວານນີ້ ຢູ່​ໃນ​ການຕອບຄຳຖາມ​ສັ້ນໆ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ
ນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ເວລາ​ມີການຖາມກ່ຽວ​ກັບ​ຊະຕາກຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ທລີ​ເລີ​
ສັນນັ້ນ ທ່ານກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ ທ່ານ​ເຣັກສ໌ ຢູ່​ນີ້.” ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນອື່ນແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ຈິ​ມ ​ແມັດຕິ​ສ ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້ຄວາມເຫັນເວລາ​ມີການ
ຖາມໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ແລະ​ບໍ່ມີ​ຫຍັງກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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