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ປ. ​ທຣຳ ໄຕ້​​ໄຟ​ ໃສ່​ຕົ້ນ ຄຣິສມາສ​​ ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຢູ່​​ທໍານຽບຂາວ ເພື່ອເລີ້ມຕົ້ນ ບຸນຄຣິສມາສ​

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນພິທີການ​ໄຕ້​​ໄຟ​ໃສ່​ຕົ້ນຄຣິສມາສ​ ຂອງທໍານຽຂາວປີ 2017 ໃນຂະນະທີ່ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ມີລາເນຍ ທຣໍາ (Melania Trump) ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຂອງທ່ານ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 30 ພະຈິກ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ​ແລະ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ໄຕ້ໄຟ
​ໃສ່​ຕົ້ນຄຣິສມາສແຫ່ງ​ຊາດ ​ຢູ່​ໃນ​ທໍານຽບຂາວ.

ພິທີການ​ໄຕ້ໄຟ​ໃສ່​ຕົ້ນຄຣິສມາສ​ຂອງທໍານຽບຂາວ ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ສົ້ນຂອງ​ທໍານຽຂາວ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີຕົ້ນຄຣິສມາສໃຫຍ່ຕົ້ນນຶ່ງ ​ແລະ​ມີຕົ້ນຄຣິສມາສນ້ອຍກວ່າ ທີ່ເປັນ
​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ 50 ລັດ ຕັ້ງ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົນມາ​ຢ້ຽມຊົມ​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ໄດ້
​ຊົມ​ກັນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ.

ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ປີນີ້ ​ແມ່ນ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນປະທານ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ໂທລະ
ທັດແຄັດ​ທີ ລີ ກິ​ຟຟອດ (Kathie Lee Gifford) ​ແລະ​ດາລາສະ​ແດງໜັງ ດີ​ນ​ ເຄນ
(Dean Cain). ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວເຕັ​ມ​ໄປດ້ວຍ​ການສະ​ແດງ​ດົນຕີຂອງ​ຄະນະບີ​ສບອຍສ
(Beach Boys), ຄະນະ​ດົນຕີ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອ, ​ແມ​ນ ນະ​ໄຮມ໌ ສະຕີ​ມ​ໂຣລ​ເລີ
(Mannheim Steamroller) ​ແລະ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຄົນ​ອື່ນໆ ອີກ ຊຶ່ງ​ລວມມີ ແຈັກ ​ແວັກ​ເນີ
(Jack Wagner), ​ໄວວ໌ນັນ​ນາ (Wynonna), ​ເກຣັກ ​ແຄັມແບ​ງ (Craig Campbell),
​ເທັກ​ຊັສ ​ເທັນ​ເນີ​ສ໌ (Texas Tenors), ​ແລະ ຄະນະ​ໂບ ​ທາຍສ໌ (Bow Ties) ຊຶ່ງ​
ເປັນ​ຄະນະ​ຂອງ​ຊາຍໜຸ່ມ ບອຍສ໌ ສອງ (Boys II).

ພິທີການໃນ​ປີນີ້ ​ເປັນ​ການ​ສະຫລອງ​ບຸນໄຕ້ໄຟ​ໃສ່​ຕົ້ນຄຣິສມາສ​ ຄັ້ງທີ 95 ຊຶ່ງ​ໄດ້
​ເລີ້ມຕົ້ນມີ​ມາ​ໃນ​ປີ 1923 ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ ຄອລ໌ວິນ ຄູ​ລີດ​ຈ໌ (Calvin
Coolidge). ປະ​ເພີ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ກັນ​ແມ່ນ​ແຕ່​ໃນ​ປີ 1941 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວລາ
ສອງ​ອາທິດ ກ່ອນໜ້າທີ່​ສະຫະລັດ​ຈະ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ຕໍ່ສູ້ ​ໃນ​ສົງຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງທີ​ສອງ.

ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ​ໃນ​ງານ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ທັນວາ 1941, ມີ​ການ​ປະກົດ​ຕົວ​ແບບ ບໍ່
ຄາດ​ຄິດ​ກັນ​ຂອງ​ນາຍົກ ວິນ​ສຕັນ ​ເຊີ​ຊິລ (Winston Churchill) ຂອງ​ອັງກິດ ​ແລະ
​ອົງ​ມົງກຸດຣາຊະກຸມມາສນ ​ແລະ​ອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມາຣີ​ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນໍ​ເວ ທີ່​ປະ
​ເທດຂອງ​ພວກ​ພະ​ອົງ ຖືກ​ເຢຍຣະມັນ​ຢຶດຄອງ ໃນ​ປີ​ນຶ່ງ​ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ບໍ່ມີ​ການ​ໄຕ້​ໄຟໃສ່ຕົ້ນຄຣິສມາສດັ່ງກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ຊຸມ​ປີຕໍ່ມາ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພາກັນ​ປະ
ຢັດ​ໄຟ ​ແຕ່​ວ່າ​ ພວກເດັກນ້ອຍ​ນັກຮຽນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວກໍ​ໄດ້​ບໍລິຈາ​ກ​ເຄື່ອງ​ຫ້ອຍ​ເອ້
ຕົ້ນຄຣິສມາສໃຫຍ່​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1942, 1943 ​ແລະ 1944. ​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຄໍາ​ຂວັນທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​
ຄວາມ​ຮັກ​ຊາດ ແລະ ​ເຈ້ຍ​ທີ່​ຂຽນຊື່​ຂອງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ​ໃສ່​ກັບ​ເຄື່ອງ​ເອ້​ຕົ້ນຄຣິສ
ມາສ ​ຂອງ​ຊາດ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຊາດ​ ໃນ​ຍາມ​ທີ່​ມີ​ບັນຫາ.

​ທຸກ​ມື້ນີ້ ຕົ້ນຄຣິສມາສ​ໃຫຍ່​ ໄດ້​ຖືກ​ໄຕ້ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ ຂອງ​ໂອກາດວັນບຸນຄຣິສມາສ
​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເລີ້ມຕົ້ນ ການ​ແຂ່ງຂັນ​ນາງ​ງາມ ​ເພື່ອ​ສັນຕິພາບ ​ໂດຍ​ມີ​ຈຸດ​ປະສົງ​ໃນ
​ການ​ສ້າງໃຫ້​ມີຄວາມ​ດີ ​ແລະມີ​ບັນຍາກ​າດຂອງ​ງານ​ບຸນ ​ແກ່​ປວງ​ຊົນ​ ໃນ​ຊາດ ແລະ
​ສາດສະໜາຕ່າງໆ ​ໃນສະຫະລັດ.

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