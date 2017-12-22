ສະຫະລັດໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຂາຍອາວຸດປ້ອງກັນທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້
ແກ່ຢູເຄຣນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ໄດ້ຢືນຢັນ
ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ທາງລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນວັນທີ 13 ເດືອນ
ທັນວາ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານນາງນາວເອິດທ໌ ກ່າວວ່າ ກອບກົດໝາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຜູ້ຜະລິດອາວຸດຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ຂາຍສິນຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນນັ້ນ ໄດ້ມີມາແຕ່ໃນສະໄໝຂອງລັດ
ຖະບານທ່ານບາຣັກໂອບາມາ ຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢູ່ຖະແຫລງການຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນພຸດທີ່
ຜ່ານມາວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນເອົາເອງ ພຽງແຕ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຜະລິດອາວຸດໃນສະຫະລັດຂາຍໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີໄດ້ລາຍງານວ່າ ໃບອະນຸຍາດສົ່ງສິນຄ້າອອກກວາມເອົາພວກ
ອາວຸດເຊັ່ນ ອາວຸດສົງຄາມແບບເຄິ່ງໂອໂຕມາຕິກ ແລະແບບໂອໂຕມາຕິກ. ມັນຮວມ
ທັງປືນສັ້ນຍິງສູ້ລົບ, ເຄື່ອງເກັບສຽງ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງທະຫານ, ເຄື່ອງດັບແສງ
ໄຟເຮັດໃຫ້ເຫລື້ອມຕາ ແລະສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງອຸປະກອນເຫລົ່ານີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ອຸບປະກອນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຂາຍມີມູນຄ່າ 41
ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ. ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າບໍ່ມີການອະນຸມັດ
ໃຫ້ຂາຍອາວຸດໜັກ ເຊັ່ນລູກສອນໄຟຕ້ານລົດຖັງແຈເວີລິນ (Javerlin) ທີ່ຢູເຄຣນຮ້ອງ
ຂໍມານັ້ນ. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວຍັງລາຍງານວ່າ ການາດາ ກໍໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນນີ້ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນໃນອາທິດນີ້.
ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການຂາຍອາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ຢູ
ເຄຣນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ຢູ່ໃນການເດີນທາງໄປ ນະ
ຄອນກຽບຟ໌ຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ
ທ່ານທຣໍາໄດ້ “ທົບທວນເບິ່ງຢ່າງທີ່ຖ້ວນ” ວ່າຈະອະນຸມັດການຂາຍອາວຸດປ້ອງກັນທີ່
ຮ້າຍແຮງແກ່ປະເທດ ທີ່ຖືກສົງຄາມທໍາລາຍນີ້ ຫລືບໍ່. “ອາວຸດປ້ອງກັນບໍ່ແມ່ນເປັນການ
ເກາະຜິດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ປະເທດນັ້ນ ເປັນບຸກລຸກ ແລະມັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວຢູ່ແລ້ວວ່າ
ຢູ່ເຄຣນບໍ່ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ບຸກລຸກເຂດແດນຂອງໃຜ”. ທ່ານກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ ເພື່ອຕອບຕໍ່
ຄຳຖາມທີ່ວ່າຣັດເຊຍຈະເຫັນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຫລືບໍ່ນັ້ນ.
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