ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ກວດເບິ່ງຮູບພາບ ຂອງຖານທັບສະຫະລັດທີ່ເກາະກວມ ທີ່ຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສົ່ງດາວທຽມສອດແນມໜ່ວຍທຳອິດຂອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມສູນກາງຄວບຄຸມດາວທຽມ ທີ່ພຽງຢາງ ທ່ານກິມໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຮູບພາບ ຂອງຖານທັບອາກາດແອນເດີສັນ ອ່າວອາພຣາ ແລະຖານທັບທີ່ສຳຄັນອື່ນໆອີກຂອງສະຫະລັດ ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA ລາຍງານ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮວມທັງຮູບພາບທີ່ກ່າວກັນວ່າຖ່າຍໂດຍດາວທຽມ ທີ່ຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນແລງວັນອັງຄານ ຈາກເຂດແຄມຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ອຸບປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈະໃຊ້ເວລາ 7 ຫາ 10 ມື້ເພື່ອ “ປັບໂຕ” ກ່ອນຈະເລີ້ມປະຕິບັດງານໃນການສອດແນມໃນວັນທີ 1 ທັນວາຈະມານີ້.
ທ່ານກິມ ຢາກໃຫ້ສົ່ງດາວທຽມສອດແນມ “ຕື່ມອີກຫຼາຍໜ່ວຍ” ຂຶ້ນສູ່ “ວົງໂຄຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ” ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະພັນທະມິດໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ອົງການຂ່າວ KCNA ລາຍງານ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອທີ 3 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນປີນີ້. ການຍິງສົ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ມີຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະສິງຫາ ຊຶ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມລົ້ມແຫຼວຍ້ອນບັນຫາກ່ຽວກັບລູກຈະຫຼວດ.