ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ນິວຊີ​ແລນ ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ຢ່າງ​ກ້າ​ຫານ ເພື່ອໄປ​ເອົາ​ສົບຂອງ 6 ຄົນ ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນ​ພູ​ໄ​ຟ ລະ​ເບີດ

ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານ​ຂອງນິວ ຊີ​ແລນ ​ບິນ​ໄປ​ລົງທີ່​ເກາະ​ສີ​ຂາວບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ພູ​ໄຟຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Whakatane, ຂອງນິວ ຊີ​ແລນ ໃນ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ, 2019

ບັນ​ດາຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານການ​ທະ​ຫານ​ຂອງນິວ ຊີ​ແລນ ໄດ້​ບິນ​ໄປ​ລົງທີ່​ເກາະ​ສີ​ຂາວ ຫຼື White Island ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້, ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ເພື່ອກອບ​ກູ້​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ 6 ຄົນ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ພວກ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 8 ຄົນ ຍ້ອນ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ພູ​ໄຟ​ໃນວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ.

"ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ມີ​ຫລາຍ​ສິ່ງ ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ອາດ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜິດ​ແຜນໄດ້ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບຄຸມສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໄດ້​ທັງ​ໝົດ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານໄມ​ຄ໌ ຄ​ລີ​ເມັນ​ທ໌ (Mike Clement), ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳ​ຫລວດ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ອີກວ່າ ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ "ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ໄວ້," ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNA, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດ້ານ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ໄດ້​ບອກ​ແຜນ​ທີ່​ຂອງ​ຈຸດ​ທີ່ສົບ 6 ຄົນ​ນັ້ນ​ຢູ່ ແຕ່​ວ່າ ບ່ອນ​ຢູ່​ຂອງສົບ​ອີກ 2 ຄົນ​ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່​ທັນ​ຮູ້ເທື່ອ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ໂຈະການ​ສົ່ງ​ພະ​ນັກ​ງານຊອກຄົ້ນ​ຫາ​ເພື່ອ​ກອບ​ກູ້​ເອົາ​ສົບຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດນັ້ນໄວ້ກ່ອນ ຍ້ອນ​ຄວາມບໍ່​ແນ່ນອນ​ແບບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ພູ​ໄພ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ. ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວຢູ່​ທີ່​ອົງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນທີ່ຊື່​ວ່າ GeoNet ຂອງນິວ​ ຊີ​ແລນ​ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດຜ່ານມາ​ວ່າ ມັນ​ຍັງ​ມີ​ໂອ​ກາດ 40 ຫາ 60 ເປີ​ເຊັນ ທີ່​ຈະມີ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ພູ​ໄຟຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ອີກຢູ່. ອາຍ​ພິດໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ພົ່ນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ພູໄຟ ແລະເກາະ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ປົກ​ຄຸມ​ດ້ວຍ​ຂີ່​ເທົ່າທີ່​ມີ​ກົດອາ​ຊິດ.

ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 27 ຄົນ​ ມີ​ບາດ​ແຜຍ້ອນ​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້ຫຼາຍກວ່າ 71 ເປີ​ເຊັນຂອງ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໃນ​ນັ້ນ, 22 ຄົນ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້ເຄື່ອງ​ລະ​ບາ​ຍອ​າກາດ ຍ້ອນ​ການ​ຖືກ​ໄໝ້​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທາງການ​ແພດກ່າວ​ວ່າ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ຜິວ​ໜັງ​ຕື່ມ​ອີກ 1 ລ້ານ 2 ແສນ​ ຕາ​ລາງ​ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ເພື່ອເອົາ​ໄປ​ປູກ​ຖ່າຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບເຄາະ​ຮ້າຍ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ມານ 47 ຄົນ​ ໄດ້ໄປ​ທ່ຽວ​ຢູ່​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເກີດ​ການ​ລະ​ເບີດຂອງ​ພູໄຟ​ຢູ່ນັ້ນ, ຊຶ່ງລວມ​ທັງຄົນອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ 24 ຄົນ,​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫລືອ​ຈາກນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຄົນໄປ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ອັງ​ກິດ, ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ຈີນ, ມາ​ເລ​ເຊຍ, ແລະ ນິວ ຊີ​ແລນ. ຜູ້​ໄດ້​ຮັບເຄາະ​ຮ້າຍ​ບາງ​ຄົນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ຈາກ​ເຮືອ​ສຳ​ລານທີ່​ດຳ​ເນີນງານ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ Royal Carribean.

ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ໄດ້​ສົ່ງ​ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ລຳ​ໄປນິວ ຊີ​ແລນ ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້ໄດ​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ກັບ​ໄປ​ປິ່ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກ​ິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG