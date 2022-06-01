ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເກາະປາຊີຟິກຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່າມກາງການຜັກດັນຮ່ວມກັນຂອງ ຈີນ ເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກພື້ນ ເວລາທີ່ທ່ານນາງໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳສະຫະລັດ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນ ສະຫະລັດ ໃຫ້ສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການພົວພັນໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມ ກັບປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີວຽກໃຫ້ເຮັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນບັນດາເກາະປາຊີຟິກນັ້ນ.”
ການປະຊຸມລະຫວ່າງທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການພົວພັນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເຮັດກັບບັນດາປະເທດອິນໂດປາຊີຟິກໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ, ການຢ້ຽມຢາມພັນທະມິດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານໄບເດັນເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງກຸ່ມ Quad, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ.
ບັນດາເກາະປາຊີຟິກລວມມີ ປາປົວນິວກີນີ, ເຄືອຈັກກະພົບ ສະຫະລັດ ຂອງໝູ່ເກາະມາເຣຍນາເໜືອ, ສະຫະພັນລັດແຫ່ງໄມໂຄຣນີເຊຍ, ຟີຈີ, ໂພລີນີເຊຍ ຂອງຝຣັ່ງ, ຄີຣີບາຕີ, ໝູ່ເກາະ ມາຊອລ, ນາອູຣູ, ນິວ ຄາເລໂດເນຍ, ນິວຊີແລນ, ປາລາວ, ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ຕົງກາ, ຕູວາລູ, ວານູອາຕູ, ແລະ ວາລລິສ ແລະ ຟູຕູນາ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ປັກກິ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາກພື້ນເກາະປາຊີຟິກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ການຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດດ້ານການທູດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ອີງຕາມລາຍງານປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ, ຈີນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ຫຼາຍກວ່າ ສະຫະລັດ ໃນຂົງເຂດສ່ວນໃຫຍ່ ລວມມີ ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນ “ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຕາມໃຫ້ທັນ,” ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງທ່ານ ແພັດທຣິກ ໂຄຣນິນ, ປະທານການຮັກສາຄວາມປອດໄພເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຢູ່ສະຖາບັນ ຮັດສັນ.