NEW ZEALAND VOLCANO – 30583527 #6
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ນິວ ຊີແລນ ໃນເວລານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງພະນັກງານຈຳນວນນຶ່ງໄປເກາະສີຂາວຫຼື White Island ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນເພື່ອກອບກູ້ເອົາສົບຂອງ 8 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການລະເບີດຂອງພູໄຟເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໂຈະການສົ່ງພະນັກງານຄົ້ນຫາ ເພື່ອໄປກອບກູ້ເອົາສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງພູໄພດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ທີ່ອົງການຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນຊື່ວ່າ GeoNet ຂອງ ນິວ ຊີແລນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມັນຍັງມີໂອກາດ 40-60 ເປີເຊັນ ຂອງການລະເບີດຄັ້ງໃຫຍ່ອີກ. ແກັສພິດ ໄດ້ສືບຕໍ່ພົ່ນອອກມາຈາກປາກຂອງພູໄຟ ແລະ ເກາະທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຂີ່ເທົ່າກົດ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 8 ຄົນໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາຈາກເກາະຫຼັງຈາກການລະເບີດນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນໂຮງໝໍ. ຜູ້ລອດຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄົນມີບາດແຜເຜົາໄໝ້ຫຼາຍກວ່າ 71 ເປີເຊັນຢູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນນັ້ນ, 22 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສາຍການບິນ ຍ້ອນການຖືກໄໝ້ຢ່າງຮຸນແຮງ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຜິວໜັງຕື່ມອີກ 1 ລ້ານ 2 ແສນຕາລາງຊັງຕີແມັດ ເພື່ອປູກຖ່າຍໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປະມານ 47 ຄົນໄດ້ໄປທ່ຽວຢູ່ເກາະດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ເກີດການລະເບີດ, ລວມທັງຄົນ ອອສເຕຣເລຍ 24 ຄົນ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບາງຄົນແມ່ນຜູ້ໂດຍສານຈາກເຮືອສຳລານ ທີ່ປະຕິບັດການໂດຍບໍລິສັດ Royal Carribean.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນທະຫານຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງລຳໄປ ນິວ ຊີແລນ ເພື່ອນຳເອົາຜູ້ເຄາະຮ້າຍກັບໄປປິ່ນປົວໃນປະເທດ.