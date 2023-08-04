ນິວ ຊີແລນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະຂະຫາຍຄວາມສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ສ່ວນນຶ່ງກໍຍ້ອນການກໍ່ສ້າງກອງທັບໂດຍ ຈີນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ແອນດຣູ ລິດໂທ (Andrew Little) ໄດ້ກ່າວວ່າການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດໃນປັດຈຸບັນມີຈຳນວນເຖິງປະມານ 1 ເປີເຊັນຂອງເສດຖະກິດປະເທດ, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນນຶ່ງທີ່ທ່ານຄາດວ່າຕ້ອງຂະຫຍາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສູງເຖິງ 2 ເປີເຊັນກໍ່ຕາມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການປ່ຽນເຮືອລົບຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກຳປັ່ນລາດຕະເວນທີ່ເກົ່າຂຶ້ນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາຢ່າງຮີບດ່ວນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ພາຍໃນປະເທດປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ, ການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.
ເອກະສານນະໂຍບາຍປ້ອງກັນປະເທດສະບັບໃໝ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທ່ານ ລິດໂທ ບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍ, ອຸປະກອນ ຫຼື ກອງທະຫານ, ດ້ວຍລາຍລະອຽດທີ່ວ່ານັ້ນຄາດວ່າຈະຖືກສະຫຼຸບໃນແຜນການຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ກົງກັນຂ້າມເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງກອງທັບຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອດຳເນີນການຮັກສາສັນຕິພາບເປັນຕົ້ນຕໍ ຫຼື ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາທີ່ບັນດາປະເທດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຖືກກະທົບໂດຍໄພພິບັດທຳມະຊາດ.