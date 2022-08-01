ຊາຍແດນຂອງນິວຊີແລນໄດ້ເປີດຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນເປັນຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າປິດປະເທດໄວ້ໃນເດືອນມີນາ 2020, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ຊາຍແດນຂອງນິວຊີແລນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຄືນໃຫມ່ໃນເດືອນກຸມພາ ຊຶ່ງທໍາອິດ ແມ່ນເປີດໃຫ້ສໍາລັບຊາວນິວຊີແລນ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆໄດ້ຄ່ອຍໆຜ່ອນຄາຍ ລົງ.
ຂະບວນການກະກຽມເປີດຊາຍແດນຄືນໃໝ່ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຄືນວັນອາທິດ ວານນີ້ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການວີຊາ ແລະຜູ້ທີ່ມີວີຊານັກຮຽນ ບັດນີ້ ກໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນສູ່ນິວຊີແລນເຊັ່ນກັນ. ຂະນະນີ້ ນິວຊີແລນ ຍັງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກ່ຳປັ່ນຫລູຫລາຍລຳສຳລັບພັກຜ່ອນຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າຈອດຢູ່ທ່າເຮືອຂອງຕົນອີກດ້ວຍ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າໄປໃນນິວຊີແລນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຄວິດ ແລະຕ້ອງໄດ້ກວດໂຄວິດສອງຄັ້ງຫຼັງຈາກມາຮອດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບໍ່ມີຂໍ້ກໍານົດໃຫ້ກັກກັນໂຕ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ (Jacinda Ardern) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດຂອງທຸລະກິດຈີນ ທີ່ເມືອງ ໂອກແລນ ວ່າການເປີດຊາຍແດນທີ່ເປັນໄລຍະຂັ້ນສຸດທ້າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
"ມັນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ເຮັດເປັນໄລຍະ ແລະລະມັດລະວັງ ໃນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາ, ຄຽງຄູ່ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນໂລກສືບຕໍ່ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດລະດັບໂລກຢູ່, ໃນຂະນະທີ່ ຮັກສາປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ."
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງນິວຊີແລນ ແລະຜູ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາຫວັງວ່າ ການເປີດຊາຍແດນອີກ ເທື່ອນຶ່ງຈະເປັນການຊຸກຍູ້ໂຮງຮຽນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ສຕວດ ແນສ (Stuart Nash) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງທ່ອງທ່ຽວນິວຊີແລນ ກ່າວວ່າການກັບຄືນມາຂອງກ່ຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຍັງຈະເປັນການຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະ ກໍາທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານ ແນສ ກ່າວອີກວ່າ "ການຢ້ຽມຢາມຂອງກ່ຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງເດືອນທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນຄືເດືອນຕຸລາຫາເດືອນເມສາ ແລະລະດູຮ້ອນແມ່ນລະດູແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຮົາໂດຍທັງໝົດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະ ເປັນການຮັບຕ້ອນນັກທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຕັມພະລັງຂອງອຸດສາຫະກໍານີ້.”