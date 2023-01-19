ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານນາງເຈຊິນດາ ອາເດິນ (Jacinda Ardern) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ມີການປະ ກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນປະຫລາດໃຈວ່າ ທ່ານນາງ “ບໍ່ສາມາດ ສືບຕໍ່” ນຳພາປະເທດໄດ້ອີກແລ້ວ ແລະຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ບໍ່ເກີນຕົ້ນເດືອນ ກຸມພານີ້ ແລະຈະບໍ່ຫາທາງແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ອີກ, ອີງຕາມ ລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ທ່ານນາງອາເດິນ (Ardern) ກ່າວ ຂະນະທີ່ກັ້ນນ້ຳຕາໄວ້ວ່າ ມັນເປັນການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນ 5 ປີເຄິ່ງ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານນາງກໍເປັນພຽງແຕ່ມະນຸດຜູ້ນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
"ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະຊອກຫາວິທີກະກຽມ ສຳລັບບໍ່ພຽງແຕ່ ອີກນຶ່ງປີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນການກະກຽມສຳລັບອີກນຶ່ງສະໄໝ- ເພາະວ່າ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງ ທີ່ປີນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ອາເດິນ ອາຍຸ 42 ປີ ທີ່ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຈະມີການສົນທະນາກັນຫຼາຍ ຫຼັງຈາກການ ຕັດສິນໃຈອັນນີ້ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງ" ແມ່ນຫຍັງ... ມຸມທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ທ່ານຈະໄດ້ພົບ ກໍແມ່ນວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ດໍາເນີນງານໄປກັບສິ່ງທ້າທາຍ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງບາງຢ່າງມາໄດ້ຫົກປີ ເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນມະນຸດຜູ້ນຶ່ງ.”
"ພວກນັກການເມືອງແມ່ນມະນຸດ. ພວກເຮົາເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດເຮັດໄດ້, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມັນກໍເຖິງເວລາ. ແລະສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ."
ການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກແຮງງານນິວຊີແລນ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ ເພື່ອເລືອກ ເອົາຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນອາທິດນີ້; ຜູ້ນໍາພັກຈະເປັນນາຍົກລັດຖະຈົນກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຈະຈັດຂຶ້ນ. ອາຍຸການເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ່ານນາງອາເດິນ ຈະສິ້ນ ສຸດລົງບໍ່ກາຍວັນທີ 7 ກຸມພາ ແລະການເລືອກຕັ້ງທົ່ວ ໄປຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ.
ທ່ານນາງອາເດິນກ່າວວ່າ ທ່ານນາງເຊື່ອວ່າ ພັກແຮງງານຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານແກຣນ ໂຣເບີດສັນ (Grant Robertson) ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ ສະແຫວງຫາການໄດ້ຂຶ້ນເປັນຜູ້ນໍາພັກແຮງງານຄົນຕໍ່ໄປ.
ນັກອອກຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງ, ທ່ານເບນ ໂທມັສ (Ben Thomas) ກ່າວວ່າ ການປະກາດຂອງທ່ານນາງອາເດິນ ແມ່ນສ້າງຄວາມແປກໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຍ້ອນວ່າການຢັ່ງຫາງສຽງ ຍັງຈັດອັນດັບໃຫ້ທ່ານນາງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຄົນນິຍົມຂອງປະເທດຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບພັກຂອງທ່ານນາງໄດ້ ຫຼຸດລົງ ຈາກລະດັບຄວາມສູງທີ່ສຸດ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໄລຍະການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນັ້ນ.
ທ່ານໂທມັສ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ທີ່ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງແທນ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.