ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວ ຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີຣ໌ນ (Jacinda Ardern)
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍຮວມກັນກັບທ່ານນາງທີ່ບໍ່ໃຊ້ຊື່ຂອງຊາຍ
ທີ່ສົງໄສວ່າເປັນຄາດຕະກອນສັງຫານ ພວກທີ່ໄປສູດມົນພາວະນາ 50 ຄົນ ທີ່ວັດ
ອິສລາມ 2 ແຫ່ງ ໃນນະຄອນໄຄຣສເຈີຣ໌ຈ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ເສົ້າໂສກ ຊ້ອງໜ້າລັດຖະສະພາ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ອາເດີຣ໌ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມືປືນທີ່ສົງໄສດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ “ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ,
ລາວແມ່ນອາດຊະຍາກອນ, ລາວແມ່ນບຸກຄົນຫົວຮຸນແຮງຈັດ, ແຕ່ວ່າ ລາວຈະເປັນ,
ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວອອກມານີ້, ຈະບໍ່ມີຊື່ເລີຍ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງຕໍ່ພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ໃຫ້ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ, ແທນທີ່ຈະແມ່ນຊາຍຜູ້ທີ່ເອົາຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງອາເດີຣ໌ນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວຫາ ຊາຍໄວ 28 ປີ ສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ທ້າວເບຣນທັນ ແຮຣິສ ແທແຣນທ໌ (Brenton Harris Tarrant) ທີ່ໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວນີ້. ລາວແມ່ນເປັນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ທີ່ພົວພັນ ໃນການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໃນຖານຄາດຕະກອນ.
ທ້າວແທແຣນທ໌ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສາລະພາບໃດໆເລີຍ. ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ລາວປະຕິເສດຕໍ່ການມີທະນາຍຄວາມ ແລະຈະຂໍເປັນຕົວແທນ ດ້ວຍຕົວຂອງລາວເອງໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ. ການໄປປະກົດຕົວຕໍ່ສານຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນກຳນົດໃສ່ ວັນທີ 5 ເມສາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເດີຣ໌ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ຈະເປີດການສືບສວນ ເຂົ້າໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະໜ່ວຍສືບລັບຂອງປະເທດແມ່ນລະຫຼວມ ຕໍ່ສັນຍານໃດໆ ກ່ຽວກັບທ້າວແທແຣນທ໌ແລະຈຸດປະສົງຂອງລາວ ຫຼືບໍ່. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມອຶດອັດ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດສື່ສັງຄົມຍັກໃຫຍ່ ເຟສບຸກ ທີ່ມີສຳນັກງານ ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ທ້າວ ແທແຣນທ໌ຖ່າຍທອດການໂຈມຕີແບບສົດໆ, ພ້ອມທັງພາບວີດີໂອດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງມີໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເບິ່ງ ເປັນເວລາ 4 ມື້ ຕໍ່ມາ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຈະນັ່ງຢູ່ເສີຍໆແລະຮັບເອົາແບບທີ່ເປັນຢູ່ນີ້ ແລະນັ້ນແມ່ນການກ່າວທີ່ບອກເຖິງຄວາມບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນສະຖານທີ່ບອ່ນທີ່ມັນນຳອອກເຜີຍແຜ່,” ຊຶ່ງທ່ານນາງ ອາເດີຣ໌ນ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳຖະແຫຼງການ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ແລະທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາແມ່ນຜູ້ຈັດພິມເຜີຍແຜ່, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ສົ່ງໄປສະນີ. ມັນບໍ່ຄວນຈະເຫັນແຕ່ຜົນກຳໄລທັງໝົດ, ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເລີຍ.”
ເຟສບຸກ ກ່າວວ່າ ຕົນ ໄດ້ລຶບວີດີໂອຕ່າງໆ ທີ່ມີ 1 ລ້ານ 5 ອັນກ່ຽວກັບການສັງຫານໝູ່ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ຂອງການໂຈມດີດັ່ງກ່າວ.
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