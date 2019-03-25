ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ນິວ​ຊີ​ແລນ ເລີ້ມ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງທີ່​ຕ້ອງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຍິ​ງ​​ຢູ່​​ວັດມຸ​ສ​ລິມ

​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ ຢູ່​ບ່ອນ​ໄວ້​ອາ​ໄລ ນອກວັດ Al-Noor ໃນ​ເມືອງ Christchurch ປະ​ເທດ ນິວ​ຊິ​ແລນ ວັນ​ທີ 23 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນິວ​ຊີ​ແລນ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາເດີຣນ໌ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວກັບການ​ສືບ​ສວນ​ສູງ​ສຸດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ວັດ​ສອງ​ແຫ່ງ​ໃນເມືອງ
Christchurch ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້​ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ 50 ຄົນ.

ການ​ສອບ​ສວນ​ອັນ​ທີ່​ຮູ້​ຢູ່​ໃນ​ນິວ​ຊີ​ແລນໃນ​ນາມ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ແລະນຳ​ພາ​ເປົ້າ​
ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ແກ້​ໄຂ ​ບໍ່ພຽງ​ແຕ່​ວ່າມີ​ຫຍັງ​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ວ່າ​ທ່າ​ທີໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດທີ່​ຈະ​
ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄວ້ນັ້ນນຳ.

ທ່ານ​ນາງອາເດີຣນ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດບໍ່​ມີ​ກ້ອນ​ຫີນ​ກ້ອນ​ໃດ
​ປະ​ປ່ອຍ​ໄວ້​ບໍ່ໄດ້​ປີ້ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເຖິງ​ພື້ນ​ຖານ​ວ່າ ການ​ປະ​ພຶດ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​
ໃດ ແລະ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ ໂອ​ກາດ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢັບ​ຢັ້ງ​ ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ອິດ​ສະ​ຫລະ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ຜູ້​ຍິງ ແລະ​ກິດ​
ຈະ​ການ​ຕ່າງໆ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ການ​ມີ​ໄວ້ໃຫ້​ຂອງ​ອາ​ວຸດ​ເຄິງ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດຢູ່​ໃນ​ນິວ​ຊີ​ແລນ
ບົດ​ບ​າດ​ຂອງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ຕຳ​ຫຼວດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ສືບ​
ລັບ​ກ່ອນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ.

ທ່ານ​ນາງອາເດີຣນ໌ກ່າວ​ວ່າ “ນິວ​ຊີ​ແລນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ ແລະ​ເປັ​ນ​ທີ່​
ແຈ້ງ​ຂາວ​ໂດຍ​ກົງ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າມ​າ​ຈາກບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກສາ​ທາ​ລະ​ນະ.
ແຕ່​ວ່າ ຄຳ​ຖາມ ຫຼາຍ​ໆຂໍ້ ແນ່ນອນ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ການ​ຄຳຕອບ ຫຼື​ບໍ່​ວ່ານີ້​ຈະແມ່ນ​ກິດ​ຈະ​ການ​
ຂອງ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສົມ​ຄ​ວນ ຫຼື​ໄດ້​ຮູ້​ມາ​ກ່ອນ​ ແລະ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ​ພາ​ກັນ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ການ​ດູ​ແລ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ແລະ​ຫານ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວກັບ
ຄຳ​ຖາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ເວ​ລາ​ຕ​າຍ​ໂຕວ່າ​ເວ​ລ​າ​ໃດ​ກາ​ນ​ສື​ບສວນ​ຈະ​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ.
ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງເຂົ້າ​ໃຈປະຊາຊົນ ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ລໍ​ຖ້າ​ຄຳ​ຖາມ
ຕ່າງໆ ແຕ່​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການສຳລັບເວ​ລາ ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ເສັດ​ສິ້ນລົງ​ຢ່າງ
​ເໝາ​ະ​ສົມ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG