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ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ​ແນ​ໃສ່​ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​​ປືນ​ ຂອງ ນິວ​ຊີ​ແລນ​ ຜ່ານ​ການ​ທົດ​ສອບ ຮອບ​ທຳ​ອິດ​ ຢູ່​ສະ​ພາ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ນິວ​ຊີ​ແລນ ທ່ານ​ນາງ Jacinda Arden ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫ​ລົດ​ໃຈ ຕໍ່​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ໃນ​ວັນ​ລະລຶກແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ວັດ ​Hagley Park ໃນ​​ນະ​ຄອນ Christchurch ປະ​ເທດນິວ​ຊີ​ແລນ​, 29 ມີ​ນາ 2019.

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ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາ​ວຸດ​ປືນ​ໃຫ້​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ​ຂອງ​ນິວ​ຊີ​ແລນ
ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມສອງ​ແຫ່ງ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ​
ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ ໃນ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ​ຊຶ່ງ​ໄດ້ຖືກ​ຮັບ​ຜ່ານດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 119 ຕໍ່ 1 ສະ​ບັບ​ນີ້ ແມ່ນຫ້າມ​
ອາ​ວຸດ​ປືນ​ຍາວ​ເຄິ່ງ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ແບບ​ທະ​ຫານ ແລະ​ປືນ​ຍາວ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ຄື​ກັນ​ກັບ
​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ວັດ Al-Noor ແລະ​ວັດ
Linwood ໃນ​ນະ​ຄອນ Christchurch ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 50 ກວ່າ​ຄົນ​ເສຍຊີ​ວິດນັ້ນ.
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດທ່ານ Stuart Nash ກ່າວວ່າ ການ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ດັ່ງ​ກ່າວ
ໄດ້​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າຊາວ​ນິວ​ຊີ​ແລນ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ແມ່ນສາ​ມາດ​ຄອບ​ຄອງ​
ອາ​ວຸດ​ປືນ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໄດ້.

ທ່ານ Nash ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຢາກ​ເຫັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ
ນີ້​ອີກ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ແຕ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ ທ່ານ David Seymour ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ ການ​
ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ​
ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ມີ​ແຕ່​ທ່ານ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ
ຄັດ​ຄ້ານ. ແຕ່​ທ່ານ Seymour ແມ່ນ​ໄດ້​ພາດ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ
ນີ້ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ສະ​ພາ​ຊ້າ​ໂພດ ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ
ຍ້ອນ​ທ່ານ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ດົນ​ເກີນ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ
​ຕໍ່ຮ່​າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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