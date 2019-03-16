ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນສຳຄັນໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ທີວັດອິສລາມ 2 ແຫ່ງໃນເມືອງໄຄຣເຈີດຈ໌ ປະເທດນິວຊີແລນທີ່ເຮັດໃຫ້ 49 ຄົນເສຍຊີວິດໄປນັ້ນ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ທ້າວເບຣັນທັນ ແທແຣນທ໌ ອາຍຸ 28 ປີ ທີ່ເປັນຄົນສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ແລະປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນຄົນຜິວຂາວຫົວຊາດນິຍົມນັ້ນ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າຕິດອາວຸດ 2 ຄົນ ເຂົ້າໄປໃນສານ ເມືອງໄຄຣເຈີດຈ໌ ບ່ອນທີ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອ່ານຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳນຶ່ງຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອອກໄປຈາກສານແລ້ວ ຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳນຶ່ງ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໃນເວລານີ້ ມັນກໍມີເຫດຜົນຢູ່ທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ວ່າ ຈະມີຂໍ້ຫາອື່ນໆຮວມຢູ່ດ້ວຍ.”
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດອີກ 2 ຄົນ ກໍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໄວ້ແລ້ວ. ຕຳຫຼວດພວມພະຍາຍາມຈະລົງຄວາມວ່າ ໃນຂອບເຂດໃດ ຖ້າຫາກວ່າມີ ພວກເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາເດີນ ກ່າວວ່າ ການຍິງສັງຫານ ຂອງທ້າວແທແຣນທ໌ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ ເວລາລາວຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວຕື່ມວ່າ“ລາວຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທ່ານນາງ ເອີ້ນການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ “ເປັນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຮ້າຍກາດ ເປັນພິເສດ” ແລະປະກາດວ່າ “ກົດໝາຍປືນຂອງພວກເຮົາຈະມີການປ່ຽນແປງ.” ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ມືປືນ ມີປືນທັງໝົດ 5 ກະບອກ 2 ກະບອກ ແມ່ນເປັນປືນເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ. ປືນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ທັງມືປືນ ແລະຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຄວນມີການຕິດຕາມສິ້ງຊອມ ຢູ່ໃນນິວຊີແລນ ຫລືອອສເຕຣເລຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສກັອດ ມໍຣິສັນ ກ່າວເຖິງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ວ່າ “ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຂວາຈັດ.”
ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພິທີສູດມົນມື້ວັນສຸກ ເວລາພວກທີ່ເຫຼື້ອມໄສ ໃນສາສະໜາຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ວັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີ 41 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ວັດ Al Noor ແລະ 7 ຄົນທີ່ວັດ Linwood ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງກັນດ້ວຍການຂັບລົດ ພຽງ 10 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນ48 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ມືປືນໄດ້ອອກເຟສບຸກໄລຟ໌ ໃນການຍິງໂຈມຕີຂອງຕົນ. ນອກນັ້ນ ລາວຍັງໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການທີ່ຍາວ 74 ໜ້າ ຂອງພວກຜິວຂາວຫົວຊາດນິຍົມ ຊຶ່ງໄດ້ປະນາມຊາວມຸສລິມ ແລະເອີ້ນ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈຸນີ້ວ່າ “ເປັນພວກຮຸກຮານ.”ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວເລືອກເອົາການໂຈມຕີຢູ່ນິວຊີແລນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີບ່ອນໃດປອດໄພ ຢູ່ໃນໂລກນີ້.
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