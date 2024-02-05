ນິວຢອກ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເຕະບານໂລກ ໃນປີ 2026

ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເຕະບານໂລກປີ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາ MetLife ໃນລັດນິວຢອກ ແລະ ນິວເຈີຊີ, ອີງຕາມການປະກາດຂອງອົງການ FIFA ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການປະມູນຂອງນິວຢອກ ໄດ້ເອົາຊະນະການທ້າທາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກ Dallas ເພື່ອຮັບປະກັນ ການແຂ່ງຂັນໃນວັນ 19 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດສູງສຸດ ຂອງການແຂ່ງຂັນ 48 ທີມ ທີ່ຂະຫຍາຍອອກ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມ ຂອງ ສະຫະລັດ, ການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ.
ການແຂ່ງຂັນຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ດ້ວຍພິທີເປີດຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາ Azteca ຂອງນະຄອນເມັກຊິໂກຊີຕີ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ແລະ ດາລັສ ຈະເປັນເຈົ້າພາບໃນຮອບຮອງຊະນະເລີດ ໃນຂະນະທີ່ເກມການແຂ່ງຂັນເອົາອັນດັບ 3 ຈະຫຼີ້ນໃນນະຄອນໄມອາມີ.
ການແຂ່ງຂັນຮອບຈະຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ, ແຄນຊັສ ຊິຕີ້, ໄມອາມີ ແລະບອສຕັນ.
ທັງໝົດ 16 ເມືອງ ໃນສາມປະເທດ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນ, ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຫະລັດ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ