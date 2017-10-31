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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ ຂອງ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ນິວຢອກ

ຊາກລົດຖີບ ກອງຢູ່ຕາມທາງ ຫຼັງຈາກຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຂັບລົດ ເຂົ້າໄປໃນທາງລົດຖີບ ໃກ້ບ່ອນໄວ້ອາໄລ ຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍໆຄົນ. (ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2017)​

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເຊົ່າລົດກະບະ ແລ້ວກໍຂັບເຂົ້າໄປໃນທາງລົດຖີບ ໃກ້ບ່ອນໄວ້ອາໄລຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກ ແລະແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ
ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 8 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ ຈຳນວນນຶ່ງ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກເອີ້ນ
ວ່າ “ການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຄົນຂັບລົດອາຍຸ 29 ປີ ໄດ້ຖືກຍິງໂດຍຕຳຫຼວດ ຫລັງຈາກໂດດອອກ
ມາ ຈາກລົດກະບະ ພ້ອມດ້ວຍອັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນປືນປອມຢູ່ໃນມືແຕ່ລະຂ້າງຂອງລາວ. ຫລັງຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ຄວບຄຸມຕົວລາວໄວ້. ສ່ວນອາການຂອງລາວນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນ
ມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບໃນເວລານີ້ເທື່ອ.

ລົດກະບະຂອງບໍລິສັດ Home Depot ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນ ຕາມທາງລົດຖີບ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍຄົນບາດເຈັບ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ (31 ຕຸລາ 2017)
ລົດກະບະຂອງບໍລິສັດ Home Depot ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນ ຕາມທາງລົດຖີບ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍຄົນບາດເຈັບ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ (31 ຕຸລາ 2017)

ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດວ່າ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນ
ຕົກໃຈແລະມີເຫດ ໂດຍມີຜູ້ຄົນພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ໂດຍທີ່ທາງດັ່ງກ່າວ
ມີຊາກລົດຖີບທີ່ຄົດງໍແລະສົບຄົນຕາຍຢັ່ງຢາຍກັນຢູ່ ຊຶ່ງຕໍ່ມາບໍ່ດົນ ກໍຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຜ້າ.
ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ນອກ ຈາກພວກທີ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍັງມີ 11 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.

ທ່ານ Andrew Cuomo ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວຢອກເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ເປັນການໂຈມຕີ
“ຂອງຄົນຜູ້ດຽວຕາມລຳພັງ” ແລະກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນີ້ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ຫົວເມືອງຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຖືກເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງການໃຊ້ຍານພາຫະນະໂຈມ
ຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ. ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກທີ່ເຫລື້ອມໃສ ໃຊ້ຍານພາ
ຫະນະແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນ ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ຕ່າງກໍໄດ້ພົບເຫັນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງໂດຍໃຊ້ຍານພາຫະນະມາແລ້ວໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນແລະສອງສາມປີຜ່ານ
ມານີ້.

ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ລົດກະບະ ທີ່ເຊົ່າມາຈາກບໍລິສັດ Home Depot ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນ
ທາງລົດຖີິບທີ່ຖະໜົນ West ບໍ່ເທົ່າໃດຮ່ອມຫ່າງຈາກຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຖືກໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ແລ້ວກໍແລ່ນເຂົ້າ
ຕຳຫຼາຍໆຄົນ. ນອກນັ້ນລົດກະກະຍັງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າຕຳລົດໂຮງຮຽນນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່
2 ຄົນ ແລະເດັກນ້ອຍອີກ 2 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການພົບເຫັນປືນຍິງເຄື່ອງໝາຍກະບອກນຶ່ງແລະປືນລົມອີກກະ
ບອກນຶ່ງ.

ຮູບຂອງກົມຕຳຫຼວດນິວຢອກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົົ້າໜ້າຢູ່ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ທີ່ຖະໜົນ West ໃກ້ຂົວຂ້າມທາງຍ່າງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Stuyvesant ໃນເຂດ lower Manhattan (31 ຕຸລາ 2017)
ຮູບຂອງກົມຕຳຫຼວດນິວຢອກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົົ້າໜ້າຢູ່ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ທີ່ຖະໜົນ West ໃກ້ຂົວຂ້າມທາງຍ່າງ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ Stuyvesant ໃນເຂດ lower Manhattan (31 ຕຸລາ 2017)

ເຈົ້າຄອງນະຄອນ Bill de Blasio ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການກະທໍາທີ່ກໍ່ການຮ້າຍ ແລະເປັນ
ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວ ແນໃສ່ພົນລະເຮືອນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ.”

ມີການພົບເຫັນຢ່າງນ້ອຍ 2 ສົບນອນຢູ່ໃຕ້ຜ້າຄຸມ ແລະສົ້ນທາງຫົວຂອງລົດກະບະໄດ້ຖືກ
ຕຳຈົນບຸ້ມເຂົ້າ.

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