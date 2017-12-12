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ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່າວວ່າ ຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ເຮັດດ້ວຍທໍ່ນ້ຳ
ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນໃນລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ນະຄອນນິວຢ໊ອກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນໄດ້
ເບິ່ງການ ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມທາງອິນເຕີແນັດ ແລະໄດ້ບອກກັບ
ຄະນະສືບສວນວ່າ ລາວໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຮຸກຮານທາງ
ທະຫານຂອງສະຫະ ລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ແມ່ນທ້າວ ອາກາແຢັດ ອູລລາ ໄວ 27 ປີ ຄົນເຂົ້າ
ເມືອງຈາກບັງກາແດັສ ແລະອະດີດຄົນຂັບລົດເທັກຊີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ໃຊ້
ແວລໂຄຣ ແລະຊິບ ມັດລະເບີດຕິດກັບຕົວຂອງລາວ ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ລະເບີດຢ່າງເຕັມ
ອັດຕາ.
ການໂຈມໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ອຸໂມງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ສະຖານີລົດເມທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ທ່າກຳປັ່ນແລະ ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນຈະຕຸລັດໄທມ໌. ກ້ອງຖ່າມຮູບວົງຈອນປິດ ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນຢ່າງປະປົນກັບຝູງຊົນ ໃນຊົ່ວໂມງເຂົ້າການ ທີ່ແອອັດ
ໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີຄວັນກຸ້ມອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ລະເບີດແຕກຂຶ້ນ.
ຊາຍຜູ້ນັ້ນແມ່ນເຫັນວ່າໄດ້ນອນລົ້ມລົງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນ ພາກັນແຕກຕື່ນໜີອອກຈາກ
ບໍລິເວນທີ່ເກີດເຫດ.
ຜູ້ໂຈມຕີ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານ ດ້ວຍອາການສາຫັດ ຍ້ອນໄຟໄໝ້ມືແລະ
ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ມີອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ຮັບອາການປວດຫົວ ແລະມີສຽງກ້ອງກັງວານ
ຢູ່ໃນຫູຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານບິລ ເດີ ບລາຊ່ຽວ ເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາ
ຍາມໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ທີ່ວ່າ
ຜູ້ໂຈມຕີບໍ່ໄດ້ບັນລຸຈຸດໝາຍປາຍທາງເຖິງທີ່ສຸດຂອງລາວ.”
ທ່ານ ແອລເບີຕ໌ ຟັອກສ໌ ຄານ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານກົດໝາຍຂອງສະພາຄວາມສຳພັນ
ອາເມຣິກັນອິສລາມ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຕາງໜ້າ
ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ້າວອູລລາ. ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ເສຍໃຈຍ້ອນ
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເມືອງຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້, ແລະຈາກການ
ກ່າວຫາ ທີ່ໄດ້ມີຕໍ່ສະມາ ຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ.”
ທາງຄອບຄົວ ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວຂອງຄະນະສືບສວນ ໂດຍກ່າວວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໄດ້ກັກຕົວໜຸ່ມນ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຫ້ອງຮຽນເພື່ີອສອບປາກຄຳ
ໂດຍປາດສະຈາກທະນາຍຄວາມ ຫຼືແມ່ນແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ ແລະພາໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ
ຕາກອາກາດໜາວຢູ່ຂ້າງນອກ.
ທາງຄອບຄົວກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນການກະທຳ ທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງຈາກຂອງລະບົບຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາແລະພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແລະພວກເຮົາ ກໍຈະໄດ້ຮັບ
ໃນທີ່ສຸດ, ທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້.”
ທ້າວອູລລາ ໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການວີຊາ ສຳຫຼັບພວກທີ່ມີຄອບຄົວ
ຍາດພີ່ນ້ອງເປັນສັນຊາດຫຼືໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຢ່າງເປັນການຖາວອນ
ໄດ້ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ສະພາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການປະຕິຮູບລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ
ເພື່ອ “ປົກປ້ອງຊາວອາເມຣິກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ