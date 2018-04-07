ບັນດາອົງການ ທີ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຊາວມຸສລິມອາເມຣິກັນ ພາກັນຊົມເຊີຍ
ຕໍ່ການແກ້ໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍ ກັບຕຳຫຼວດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ກ່ຽວກັບການທີ່
ກົມຕຳຫຼວດຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງປະຊາຄົມມຸສລິມ ໂດຍກ່າວວ່າການ ຕົກລົງການດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຽງແຕ່ເປັນຊາວມຸມລິມນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການກະທຳ
ຜິດໃດໆ.
ການຕົກລົງ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍພວກທະນາຍຄວາມຂອງ
ນະຄອນນິວຢອກ ກົມຕຳຫຼວດໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະປະຊາຄົມມຸສລິມ ແມ່ນແກ້
ໄຂບັນຫາ ການຟ້ອງຮ້ອງ ໃນປີ 2012 ທີ່ໄດ້ຍື່ນໂດຍກຸ່ມຊາວມຸສລິມ. ການຟ້ອງຮ້ອງ
ແມ່ນໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ກົມຕຳຫຼວດນະ
ຄອນນິວຢອກໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນວັນທີ 11 ກັນ ຍາ ປີ 2001 ທີ່ໄດ້
ເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນລັບຂອງຊາວມຸສລິມ.
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ກົມຕຳຫຼວດໃນນະຄອນນິວຢອກໄດ້ຢືນຢັນ
ວ່າ ຕົນໄດ້ສະຫລາຍໜ່ວຍທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດງານເກັບກໍາການ
ຂໍ້ມູນລັບ ແລະໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະບໍ່ຕິດຕາມສິ້ງຊອມຕໍ່ພວກທີ່ຕ້ອງສົງໄສໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານທາງສາສໜາ ຫືເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
ທ່ານຟາຮານາ ຄີຣາ ຫົວໜ້າບໍລິຫານທີ່ສະໜັບສະໜູນຊາວມຸສລິມ ຊຶ່ງເປັນອົງ ການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຕົກລົງກັນ ດັ່ງກ່າວວ່າ
ເປັນໄຊຊະນະສຳລັບຊາວມຸສລິມອາເມຣິກັນ.
ທ່ານຄີຣາ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການໂອລົມທາງໂທລະສັບ ກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ “ການ
ຕົກລົງກັນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຮູ້ວ່າ ການ
ເປັນພຽງຊາວມຸສລິມນັ້ນບໍ່ແມ່ນພື້ນຖານທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມສິ້ງຊອມ.”
ທ່ານໂອມາ ຟາຣາ ທະນາຍຄວາມອະວຸໂສ ຢູ່ສູນກາງສິດທິຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ຊຶ່ງ
ເປັນອົງການກ້າວໜ້າ ທີ່ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານກົດໝາຍ ຊຶ່ງຕໍ່ມາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການຟ້ອງຮ້ອງ ໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳວ່າ ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຂໍ້ຄວາມແບບດຽວກັນ.
ທ່ານຟາຣາ ກ່າວວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳນາຍການກະທຳຜິດ ໂອຍອີງຕາມເຊື້ອ
ຊາດຜີວພັນ ຫຼືສາສະໜານັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ກຽດຊັງ ແລະມັນຈະບໍ່ສຳເລັດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້າຂາຍໜ້າ ແລະສ້າງຄວາມຜິດທີ່ໄດ້ແນໃສ່ບັນດາປະຊາຄົມຕ່າງໆ.”
ບັນດາກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຊາວມຸສລິມ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ ຫລັງຈາກອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍຢູ່ໃນລາຍງານການສືບສວນຂອງຕົນໃນປີ 2011 ແລະ 2012 ວ່າກົມຕຳຫຼວດໃນ
ນະຄອນນິວຢອກໄດ້ແຊກຊຶມເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກຸ່ມຊາວມຸສລິມຢ່າງໃດ ແລະປະສາຍສືບໄວ້
ຢູ່ໃນວັດຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກການໂຈມເມື່ອຕີວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ