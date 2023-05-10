ຄະນະຕຸລາການລັດຖະບານກາງໃນລັດ ນິວຢອກ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນມອບເງິນໃຫ້ອະດີດທີ່ປຶກສາ ນັກຂຽນບົດຄວາມວາລະສານຄົນນຶ່ງ 5 ລ້ານໂດລາ ຫຼັງຈາກໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເມີດທາງເພດຕໍ່ທ່ານນາງເມື່ອ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນທ່ານໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ທ່ານນາງດ້ວຍການປະຕິເສດການປະເຊີນໜ້າກັນນັ້ນວ່າ “ຫຼອກລວງ.”
ຄະນະຕຸລາການທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ຄົນ, ເຊິ່ງ 6 ຄົນແມ່ນຜູ້ຊາຍ ແລະ 3 ຄົນແມ່ນແມ່ຍິງນັ້ນ, ໄດ້ບັນລຸການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາ ສາມຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີທີ່ບອກທ່ານວ່າຮັບຜິດຊອບສຳລັບການກ່າວຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງເມື່ອຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຈາກບັນດາແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳທາງເພດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງ ໂດຍທ່ານນາງ ອີ ຈີນ ແຄໂຣລ໌, ເຊິ່ງຕອນນີ້ມີອາຍຸ 79 ປີ, ວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂືນທ່ານນາງ ໃນຫ້ອງລອງເຄື່ອງຂອງຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າລາຄາແພງໃນລັດ ນິວຢອກ ໃນປີ 1996. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທ່ານໄດ້ທຳການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ທ່ານນາງ, ດ້ວຍການຕັດສິນໃຫ້ເງິນ 2 ລ້ານໂດລາຕໍ່ທ່ານນາງໃນຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ເງິນຕໍ່ທ່ານນາງ ແຄໂຣລ ອີກ 3 ລ້ານໂດລາສຳລັບການກ່າວອ້າງຕໍ່ສາທາລະນະຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງທ່ານ ແລະ ໃນບັນຊີສື່ສັງຄົມຂອງທ່ານທີ່ວ່າການກ່າວຫາຂອງທ່ານນາງແມ່ນການ “ຫຼອງລວງ” ແລະ “ເປັນການຕົ້ມຕຸນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານນາງ ແຄໂຣລ໌ ໄດ້ຍິ້ມເວລາອອກມາຈາກສານແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢຸດເພື່ອລົມກັບບັນດານັກຂ່າວ.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮ້ອງໃສ່ທ່ານນາງວ່າ “ເຈົ້າກ້າຫານ ແລະງາມຫຼາຍ,” ເຊິ່ງທ່ານນາງ ແຄໂຣລ໌ ກ່າວວ່າ “ຂອບໃຈ, ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.”
ຕໍ່ມາທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ່າງຄຳຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອພິສູດວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຜິດ. ມື້ນີ້, ຄຳວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ກໍຮູ້ຄວາມຈິງ. ໄຊຊະນະນີ້ບໍ່ແມ່ນສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບແມ່ຍິງທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະສົບຄວາມຍາກລຳບາກ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ເຊື່ອລາວ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຢືນຢັດວ່າລາວເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຕາມຈັບຜິດ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມເປັນດ້ວຍໂຕໃຫຍ່ໝົດເປັນພາສາອັງກິດລົງໃນສື່ສັງຄົມ Truth Social ຂອງທ່ານເອງວ່າ “ການຕັດສິນນີ້ແມ່ນຄວາມເສື່ອມເສຍ, ເປັນການສືບຕໍ່ຕາມຈັບຜິດທີ່ໃຫຍ່ຕະຫຼອດການ.”