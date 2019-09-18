ລັດນິວຢອກ ໄດ້ກາຍເປັນລັດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຫ້າມຢາສູບໄຟຟ້າ ໃນທັນທີ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີ
ການລາຍງານ ພະຍາດປອດທີີ່ຮ້າຍແຮງເກືອບ 400 ກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູບ
ກອກຢາໄຟຟ້າໃນ ສະຫະລັດ.
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ລັດນິວຢອກ ໄດ້ຮັບຮອງການຫ້າມທີ່ວ່ານັ້ນໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ຕາມການແນະນຳທີ່ໜັກແໜ້ນ ຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ແອນດຣູ ຄູໂອໂມ.
ທ່ານ ຄູໂອໂມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດຢາສູບໄຟຟ້າທັງ ຫຼາຍ ໄດ້
ຕັ້ງໃຈໃຊ້ລົດຊາດຄື ຊິງໂກມ, ອາຫານເຊົ້າ ກັບຕັນ ຄຣັ້ນຈ໌ (Captain Crunch),
ແລະ ເຂົ້າໜົມສາຍໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕິດຢາສູບໄຟຟ້ານັ້ນ. ລັດອື່ນໆກໍກຳ
ລັງພິຈາລະນາຫ້າມເຊັ່ນກັນ.
ສູນກາງເພື່ອການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການສຸກເສີນ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດປອດ ທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຢາສູບໄຟຟ້າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ມີເກືອບ 400 ກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນ ແລະ ຕ້ອງສົງໄສໃນທົ່ວປະເທດ ລວມທັງການເສຍ
ຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລະບຸສາເຫດທີ່ແນ່ນອນໄດ້, ລວມທັງຍີ່ຫໍ້ທີ່
ສະເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ສ່ວນປະກອບໃນຢາສູບໄຟຟ້ານັ້ນ. ແຕ່ບາງຄົນໄດ້ສົງໄສການ
ໃຊ້ສານຈາກກັນຊາ ໃນອຸປະກອນຢາສູບໄຟຟ້າ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ທຸກຄົນຢຸດໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າ.
ອຸປະກອນຢາສູບໄຟຟ້າ ໄດ້ຖືກໂຄສະນາວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ ກອກຢາ
ສູບທົ່ວໄປ. ບັນດາຜູ້ອອກກົດລະບຽບລັດຖະບານກາງ ໄດ້ເຕືອນບໍລິສັດ ຈູລ (Juul)
ທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດຢາສູບໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນ
ບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູດ.