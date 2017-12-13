ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການວາງລະເບີດ ຢູ່ ນະຄອນ ນິວຢອກ ຖືກຟ້ອງ ໃນຂໍ້ຫາ ກໍ່ການຮ້າຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານກໍ່ການຮ້າຍ ລະດັບສູງ ທ່ານນຶ່ງ ໃນບັງກລາແດັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ວ່າ ຊາຍຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ບີບຄະນວນແປັບລະເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອຸໂມງລົດ
ໄຟໃຕ້ດິນ ຂອງນະຄອນນິວຢອກ ບໍ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໃດໆ
ທີ່ຮູ້ຈັກ.
ທ່ານ ໂມນີຣູລ ອິສລາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກສືບສວນ ໄດ້ສຳພາດ ພັນລະຍາ ຂອງ
ທ້າວ ອາກາແຢດ ອູລລາ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງນາງ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການສືບສວນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ້າວ ອູລລາ ອາຍຸ 27 ປີ ແມ່ນມີກຳນົດ ຈະຕ້ອງໄປປາກົດໂຕ ຢູ່ທີ່ສານ ຄັ້ງທຳອິດ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກໄອຍະການ ລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດ
ການກ່າວຟ້ອງ ຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ຖານກໍ່ການຮ້າຍ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ
ຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກບັງກລາແດັສ ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ສຳນວນຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ປະກອບດ້ວຍການວາງລະເບີດຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ
ແລະ ການນຳໃຊ້ອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງແຕ່ລະກະທົງນັ້ນ ມີໂທດສູງສຸດ
ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ.
ທ້າວ ອູລລາ ຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສະໜອງວັດຖຸສິ່ງຂອງເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ
ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ການທຳລາຍຊັບສິນດ້ວຍລະເບີດ ແລະ ການໃຊ້ອຸປະກອນ
ເພື່ອທຳລາຍ ທີ່ສືບຕໍ່ໄປສູ່ອາຊະຍາກຳດ້ານຄວາມຮຸນແຮງ ອີງຕາມ ສຳນວນຟ້ອງ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ ມີໂທດຈຳຄຸກ
5 ປີ ຮອດ 30 ປີ ໃນແຕ່ລະກະທົງ.
ທ່ານ ຈູນ ກິມ ຮັກສາການ ທະນາຍຄວາມ ສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ
ນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂາວ ໃນນະຄອນ
ນິວຢອກ.
ທ່ານກິມໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຊົ້າວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາ
ໃນນະຄອນນິວຢອກຜ່ານສະຖານີລົດເມທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ ເຊິ່ງຊາຍ
ຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ເຂົ້າມານຳ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ທີ່ເຕັມຢູ່ໃນໃຈ ແລະຈຸດປະສົງ
ຊົ່ວຮ້າຍ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ທ່າມກາງພວກຄົນທີ່ຟ້າວໄປລ້າໄປການດັ່ງທີ່ຊາວ
ນິວຢອກ ໃນແຕ່ລະວັນ ຟ້າວໄປຫ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປໂຮງຮຽນຂອງ
ພວກເຂົາ ພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນສັບປະດາຂອງການທຳງານ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ ທີ່
ບໍ່ຫວ່າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊາຍຄົນນຶ່ງ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາເພື່ອທີ່ຈະຂ້າ ທຳຮ້າຍ ແລະ
ທຳລາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ອຸໂມງ ເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານີລົດເມທີ່ອົງການຄຸ້ມຄອງທ່າກຳປັ່ນ
ແລະ ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ຈະຕຸລັດໄທມ໌. ພາບຖ່າຍຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນຢ່າງປະປົນກັບຝູງຊົນ ໃນຊົ່ວໂມງເຂົ້າການ
ທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີຄວັນກຸ້ມອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ລະເບີດ
ແຕກຂຶ້ນ. ຊາຍຜູ້ນັ້ນແມ່ນເຫັນວ່າໄດ້ນອນລົ້ມລົງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນ ພາກັນແຕກຕື່ນ
ໜີອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ເກີດເຫດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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