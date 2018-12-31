ບັນດານັກຂ່າວກຸ່ມນຶ່ງຈະເຂົ້າປະຈຳໜ້າທີ່ ໃນຄ່ຳຄືນກ່ອນປີໃໝ່ຢູ່ຈະຕຸລັດ ໄທມສ໌ ຫຼື
Times Square ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ໃນຂະນະທີ່ການປ່ອນລູກໝາກບານທີ່ເປັນ
ປະເພນີປະຈຳປີມາຍາວນານນັ້ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ການອອກຂ່າວ ແລະ ເສລີພາບໃນການ
ປາກເວົ້າ.
ບັນດານັກຂ່າວຊັ້ນນຳຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ບັນນາທິການ ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເທິງ
ເວທີກ່ອນຮອດທ່ຽງຄືນ ເພື່ອກົດປຸ່ມທີ່ຈະເລື່ອນການນັບຖອຍຫຼັງເຖິງປີໃໝ່.
ອີງຕາມຄະນະກຳມະການເພື່ອປົກປ້ອງບັນດານັກຂ່າວນັ້ນ, ນັກຂ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 53
ຄົນແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນປີ 2018 ແລະ ອີກ 251
ຄົນໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກໃນທົ່ວໂລກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ນິວຢອກ ກໍຈະໃຊ້ໂດຣນ ເພື່ອກວດກາຝູງຄົນ. ໂດຣນ
ທີ່ບິນດ້ວຍກ້ອງ ຈະເປັນຕົວເສີມໃຫ້ກ້ອງວິດີໂອຫຼາຍກວ່າ 1,200 ໜ່ວຍ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງ
ຂຶ້ນໄປໂດຍຕຳຫຼວດ.
ແຜນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຍັງຈະລວມມີການປິດຖະໜົນ, ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງ
ແບບຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບ, ນັກຍິງປືນແນ່ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາຕຶກທີ່
ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ແລະ ຕັນຮູທໍ່ລະບາຍນ້ຳ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ທຳການທົດລອງປ່ອຍໝາກບານ ຫຼືບາລູນ
ທີ່ໜັກ 544 ກິໂລກຣາມນັ້ນລົງຈາກເສົາອັນນຶ່ງ. ໝາກບານຂອງປີນີ້ ຈະປະກອບມີ
ເມັດແກ້ວສາມຫຼ່ຽມ 2,688 ເມັດ ແລະ ຈະເປີດໄຟ LED ທີ່ສາມາດຜະລິດແສງສີ
ແລະ ລວດລາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ ນິວຢອກ ທ່ານ ບິລ ເດິ ບລາສຊີໂອ (Bill de Blasio) ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ນະຄອນດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະມີຜູ້ມາສະຫຼອງຢູ່ Times
Square ເຖິງ 2 ລ້ານຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ