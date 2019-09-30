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ມີ​ນັກ​ຮົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຄື້ນ​ໃໝ່​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ກຸ່ມ​ຄົນ​ຜິດ​ຂາວ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຕົນ​ ເປັນ​ຍອດ​ມະ​ນຸດ

ຜູ້​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຂຳ​ນັບ​ນັກ​ຮົບ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຂັບ​ລົດ​ຖັງປືນ​ໃຫຍ່ 152 ມມ. ເມືອງ ເຢ​ເລນອ​ຟ​ກາ, ໃກ້​ກັບເມືອງ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ. 26 ກຸມ​ພາ, 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນັກ​ຮົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຊຸດ​ໃໝ່​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນຫຼັ່ງ​
ໄຫຼ​ໄປ​ເຂດ​ສົງ​ຄາມ, ບໍ່​ວ່າ​ຈ​ະ​ເປັນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ພະ​ຈົນ​ໄພ ຫຼື ຫວັງ​ທີ່​ຈະຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ
​ປະ​ເທດ​ຕາງ​ເວັນ​ຕົກ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

ນັກ​ຮົບ​ພວກນີ້, ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ບໍ່​ແມ່ນ​ພວກ ຈີ​ຮາດ ທີ່​ຫວັງ​ຢາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແຂວງ​ນຶ່ງ​ທີ່
​ຖືກໂຄ​ສະ​ນາ​ວ່າ ​ເປັນ​ເຂດ​ແດນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ, ຫຼື​ເຂົ້າ​ກັບ
ຫຼາຍໆ​ກຸ່ມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອ​ງ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ກຸ່ມ IS ຄື ອາ​ລ-ໄກ​ດາ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ປີກ​ຂວາ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ຂາວ​ເປັນ​ຍອດ​ມະ​ນຸດ,
ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປັນຫຼາຍໆ​ກຸ່ມ​ທີ່​ຄື​ກັບ​ການ​
ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ໄປ​ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ຂອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກ່ອນ
​ໜ້ານີ້.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ໂດຍ​ ສູນ ຊູ​ຟານ ຫຼື The Soufan
Center ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ,
ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ 17,000 ຄົນ​ຈາກ 50 ປະ​ເທດ ລວມ​ທັງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​
ໄປ​ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ໃຫ້​ທັງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ
​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຣັດ​ເຊຍ.

ຄົນ​ສ່ວນຫຼາຍ, ປະ​ມານ 15,000 ຄົນ​ນັ້ນ, ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ. ແຕ່​ທີ່​ເຫຼືອ
2,200 ຄົນ, ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ, ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ.

ທ່ານ ເຈ​ສັນ ບ​ລາ​ຊາ​ກິ​ສ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ທີ່​ສູນ ຊູ​ຟານ ແລະ ເປັນ​ອາ​ຈານ​ສອນ​ທີ່
​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ ສາ​ກົນ ມິ​ໂດ​ບູ​ຣີ (Middlebury Institute of International
Studies) ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄົນ​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ​ແມ່ນ​ພວກທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ຂາວ​ເປັນ​ຍອດ​
ມະ​ນຸດ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່​ມ​ເຕີ​ມ​ ໂດຍ​ຊີ້​ໃສ່​ນັກ​ຮົບ 800 ຄົນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ແລະ ອີກ
ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ຈໍ​ເຈຍ, ເຊີ​ເບຍ ແລະ ຫຼາຍ​ຊິບ​ຄົນ​ຈາກ​ປະ
​ເທດ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ ຢູ​ໂຣບ ວ່າ “ນັກ​ຮົບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຈຳ​ນວນ ຫຼາຍ​ພວກ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມາ​
ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ.”

ທ່ານ ບ​ລາ​ຊາ​ກິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄຳ​ຫຍໍ້​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ວ່າ “ອັນ​ນັ້ນ,
ແນວ​ໃດ​ແນວ​ນຶ່ງ, ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ແຕກ​ຕ່າງຫຼາຍກວ່າ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ກັບ​ກຸ່ມ ISIS.”

ສູນ​ ຊູ​ຟານ ໄດ້​ເຕືອນໃນ​ລາຍ​ງານ​ສັ້ນວ່າ “ລັດ​ທິ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຄົນ​ຂາວ​ເປັນ​ຍອດ​ມະ​ນຸດ
ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂ້າມ​ປະ​ເທດ ກິ່ງ​ກ້ານ​ສາ​ຂາ​ຂອງ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ແຜ່​ຈາກ​ປະ​ເທດ ອອ​ສ​
ເຕ​ຣ​ເລຍ ຫາ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ ນໍ​ເວ ຫາ ນິວ​ຊີ​ແລນ.”

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຄົນ​ຂາວ​ເປັນ​ຍອດ​ມະ​ນຸດ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ກໍ່​ຕັ້ງ
​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ກັບ​ທີ່​ພວກ ຈີ​ຮາດ ໄດ້​ເຮັດ​ກ່ອນວັນ​ທີ 11 ກັນ​ຍາ, ແລະ
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຮຽ​ນ​ແບບ​ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ຂອງ​ພວກ ຈີ​ຮາດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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