ນັກຮົບຕ່າງປະເທດຊຸດໃໝ່ແມ່ນກຳລັງທຳການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງ
ໄຫຼໄປເຂດສົງຄາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊອກຫາການພະຈົນໄພ ຫຼື ຫວັງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນວິທີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ
ປະເທດຕາງເວັນຕົກຢ່າງຍິ່ງຂຶ້ນ.
ນັກຮົບພວກນີ້, ແນວໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນພວກ ຈີຮາດ ທີ່ຫວັງຢາກເຂົ້າຮ່ວມແຂວງນຶ່ງທີ່
ຖືກໂຄສະນາວ່າ ເປັນເຂດແດນທີ່ແທ້ຈິງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ, ຫຼືເຂົ້າກັບ
ຫຼາຍໆກຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງກຸ່ມ IS ຄື ອາລ-ໄກດາ.
ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງປີກຂວາ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າຄົນຂາວເປັນຍອດມະນຸດ,
ແລະ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງເດີນທາງໄປປະເທດ ຢູເຄຣນ ເປັນຫຼາຍໆກຸ່ມທີ່ຄືກັບການ
ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພວກນັກຮົບໄປປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ອນ
ໜ້ານີ້.
ອີງຕາມການລາຍງານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໂດຍ ສູນ ຊູຟານ ຫຼື The Soufan
Center ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ,
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 17,000 ຄົນຈາກ 50 ປະເທດ ລວມທັງ ສະຫະລັດ, ໄດ້ເດີນທາງ
ໄປປະເທດ ຢູເຄຣນ ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ໃຫ້ທັງກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນ ຢູເຄຣນ ແລະ ກອງກຳລັງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ.
ຄົນສ່ວນຫຼາຍ, ປະມານ 15,000 ຄົນນັ້ນ, ໄດ້ມາຈາກປະເທດ ຣັດເຊຍ. ແຕ່ທີ່ເຫຼືອ
2,200 ຄົນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເຕືອນວ່າ, ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທ່ານ ເຈສັນ ບລາຊາກິສ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສທີ່ສູນ ຊູຟານ ແລະ ເປັນອາຈານສອນທີ່
ສະຖາບັນການສຶກສາ ສາກົນ ມິໂດບູຣີ (Middlebury Institute of International
Studies) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນພວກທີ່ເຊື່ອວ່າຄົນຂາວເປັນຍອດ
ມະນຸດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມ ໂດຍຊີ້ໃສ່ນັກຮົບ 800 ຄົນຈາກປະເທດ ເບລາຣຸສ ແລະ ອີກ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈາກປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ຈໍເຈຍ, ເຊີເບຍ ແລະ ຫຼາຍຊິບຄົນຈາກປະ
ເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວ ຢູໂຣບ ວ່າ “ນັກຮົບຕ່າງປະເທດຈຳນວນ ຫຼາຍພວກນັ້ນແມ່ນມາ
ຈາກພາກພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.”
ທ່ານ ບລາຊາກິສ ໄດ້ກ່າວໂດຍໃຊ້ຄຳຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມວ່າ “ອັນນັ້ນ,
ແນວໃດແນວນຶ່ງ, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນກັບກຸ່ມ ISIS.”
ສູນ ຊູຟານ ໄດ້ເຕືອນໃນລາຍງານສັ້ນວ່າ “ລັດທິຫົວຮຸນແຮງ ຄົນຂາວເປັນຍອດມະນຸດ
ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂ້າມປະເທດ ກິ່ງກ້ານສາຂາຂອງມັນສາມາດແຜ່ຈາກປະເທດ ອອສ
ເຕຣເລຍ ຫາ ຢູເຄຣນ, ແລະ ນໍເວ ຫາ ນິວຊີແລນ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ພວກທີ່ເຊື່ອວ່າຄົນຂາວເປັນຍອດມະນຸດ ແມ່ນກຳລັງກໍ່ຕັ້ງ
ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ, ຫຼາຍເທົ່າກັບທີ່ພວກ ຈີຮາດ ໄດ້ເຮັດກ່ອນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ແລະ
ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຮຽນແບບກົນລະຍຸດຂອງພວກ ຈີຮາດ.”
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