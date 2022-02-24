ບັນດາກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ການຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດໝາກສຸກ ເປັນທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນອັຟການິສຖານ ໜັກໜ່ວງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮັກສາສຸຂພາບທີ່ບອບບາງຂອງປະ ເທດທີ່ຍາກຈົນ ຍ້ອນສົງຄາມແຫ່ງນີ້ ຂາດເຂີນຢ່າງໜັກ.
ສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ແລະກຸ່ມສັງຄົມກາແດງສາກົນອິສລາມ ຫຼື IFRC ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ ການການສະໜັບສະໜຸນຈາກທົ່ວໂລກຢ່າງຮີບດ່ວນ ທີ່ລວມມີ ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການກວດ ພ້ອມດ້ວຍການສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຊ້າລົງ ທີ່ກຳລັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນນັບມື້ໃນທົ່ວອັຟການິສຖານ.
ຖະແຫລງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄື້ນຟອງໃໝ່ ກຳລັງກະທົບຕໍ່ອັຟການິສຖານຢ່າງ ໜັກ. ການກວດຫາໄວຣັສແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ລາຍງານວ່າ ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຖືກກວດ ແມ່ນອອກມາເປັນບວກ ຊຶ່ງບົ່ງບອກວ່າ ການລະບາດຂອງໄວຣັສນັ້ນ ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ.”
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂາດແຄນທຶນຮອນແລະລະບົບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດທີ່ຂາດແຄນພະນັກງານ ໄດ້ບຸກບືນສູ້ຊົນເພື່ອຮັບມືກັບກໍລິນີຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ສະຖານທີ່ຮັກສາໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຊາວແຫ່ງ ໄດ້ປິດລົງຍ້ອນພວກເຂົາ ບໍ່ມີຢາ ອຸປະກອນການແພດ ພຽງພໍ ແລະທຶນເພື່ອຈ່າຍຄ່ານ້ຳຄ່າໄຟ ແລະເງິນເດືອນຂອງພວກພະນັກງານ.
ກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຮງໝໍປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 37 ແຫ່ງຂອງປະເທດ ມີຢູ່ພຽງໜ້ອຍກວ່າ 10 ແຫ່ງ ຍັງສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ ແລະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້. ພຽງ 10 ເປີເຊັນຂອງປະຊາ ກອນປະມານ 40 ລ້ານຄົນ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຄົບຖ້ວນແລ້ວ.
ທ່ານມາວລາວີ ມູຕີອູລ ຮັກ ຄາເລສ (Mawlawi Mutiul Haq Khales) ຮັກສາການປະທານຂອງອົງການກາແດງຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບຈຳນວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງໂຮງໝໍ ທີ່ປະຕິບັດງານໄດ້ ເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງ.
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