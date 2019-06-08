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ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ຂອງສະຫະລັດ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ອຸດສາຫະກຳດ້ານ ເຄມີນ້ຳມັນ ຂອງອີຣ່ານ

ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານ ໂຮງງານເປໂທຣເຄມິໂກ Mahshahr ຢູ່ໃນແຂວງ ຄູເຊັສຖານ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງເຕຫະຣ່ານ, ປະເທດອີຣ່ານ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ອີຣ່ານ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່
ບໍລິສັດເຄມີນ້ຳມັນ ຫຼື petrochemical ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.

ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່
ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເປໂທຣເຄມິໂກຂອງອ່າວເປີເຊຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ PGPIC ແລະ
39 ບໍລິ​ສັດ​ທີ່​ເປັນ​ສາ​ຂາຂອງບໍລິສັດນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນທຸລະກິດ
ກັບໜ່ວຍພິ​ທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ຫຼື IRGC ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງກອງທັບ
ອີຣ່ານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການລູກສອນຂີປະນາວຸດແລະນິວ ເຄລຍຂອງປະເທດ.

ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ລະ​ບຸ​ວ່າ ໜ່ວຍ​ພິ​ທັກປະຕິວັດຂອງ
ອີຣ່ານ ເປັນ“ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ” ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຕົນໄດ້ເອົາບາດ
ກ້າວນີ້ ຕໍ່ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຈະອຳນວຍ
ໃຫ້ສະຫະລັດ ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆໄດ້ ຕໍ່ບໍລິສັດໃດໆ ທີ່ສະໜອງວັດຖຸ ໃນ
ການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ກຳ​ລັງ IRGC.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ທ່ານສຕີບເວັນ ມານູຈິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງ
ການ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ເປັນ “ການເຕືອນວ່າ ພວກເຮົາ
ຈະສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຮຸ້ນສ່ວນຂອງ ພວກກຸ່ມໃດ ແລະບໍລິສັດໃດ ໃນພາກສ່ວນ
ອຸດສາຫະກຳ​ເຄ​ມີນ້ຳມັນ ຫຼືເປໂທຣເຄມິໂກ ແລະແຫ່ງອື່ນໃດ ທີ່ສະໜອງເປັນ​ເສັ້​ນ
​ຊີ​ວິດດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່​ກຳ​ລັງ IRGC.”

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ PGPIC ດັ່ງກ່າວ ຄອບຄອງ 40 ເປີເຊັນ ຂອງ
ຈຳນວນທັງໝົດ ໃນການຜະລິດນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ແລະຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ການສົ່ງອອກ
ນ້ຳມັນຂອງປະເທດ ເຖິງ 50 ເປີເຊັນ.

ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຫາທາງທີ່ຈະ
ເພີ້ມການກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະດ້ານການທະຫານ ຕໍ່ອີຣ່ານ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ລະຫວ່າງ ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີ
ຕໍ່ພວກກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ຢູ່ນອກຝັ່ງຂອງ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຊຶ່ງວໍຊິງຕັນ
ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ເຕຫະຣ່ານ. ສ່ວນອີຣ່ານ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ໃນ
ການໂຈມຕີນັ້ນ.

ສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານຕື່ມອີກ ໄປຍັງເຂດ​ພາກຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອປົກປ້ອງ
ຕໍ່ການໂຈມຕີໃດໆຈາກອີຣ່ານ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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