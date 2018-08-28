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ການ​ລົງ​ໂທດ ​ຮອບ​ໃໝ່​ ຂອງ​ ສຫລ ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ເລີ້ມມີ​ຜົນ ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ແລ້ວ

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາຕິເມຍ ປູຕິນ ໂອ້ລົມ ທາງໂທລະສັບ ໃນວັງ​ຄຣິມລິນ, ນະຄອນມົສກູ, ຣັດເຊຍ

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ການ​ລົງ​ໂທດ​ຮອບ​ໃໝ່​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍແກັສພິດ
ທຳລາຍປະສາດ ​ຢູ່ປະເທດ​ອັງກິດ ເລີ້ມມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ວັງ​ຄຣິມລິນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ລະອຽດ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ພິຈາລະນາ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ໃດ​ໆ, ​ແຕ່​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ເປັນການ
ປົກປ້ອງຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງຣັດ​ເຊຍທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດຮອບ​ໃໝ່​ນີ້ ຈະ​ຍິ່ງ​ພາ​ໃຫ້ການ
​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ​ກັນ​ນັ້ນ ຍິ່ງ​ລຳບາກ​ຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ​ອົງການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ. ​

ນາງ​ຢູ​ເລຍ ສກຣີປາລ ຢືນຖ່າຍຮູບ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນລອນດອນ, ອັງກິດ, 23 ພຶດສະພາ 2018.
ນາງ​ຢູ​ເລຍ ສກຣີປາລ ຢືນຖ່າຍຮູບ ຫຼັງຈາກທີ່ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນລອນດອນ, ອັງກິດ, 23 ພຶດສະພາ 2018.

​ການ​ລົງ​ໂທດນີ້ ຈະ​ຢຸດເຊົາການໃຫ້ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ​ການ​ຂາຍ​
ອາວຸດ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ກັບການ​ປະຕິ​ເສດບໍ່ໃຫ້​ສິນ​ເຊື່ອແກ່​
ປະ​ເທດດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ ໃນການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ ແລະເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.

​ບັນດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ກ່າວ​ຫາ​ວັງ​ຄຣິມລິນວ່າ ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ​ນາໆ​ຊາດ, ​
ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານຣັດ​ເຊຍ ​ແມ່ນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ ໃນການ​ວາງຢາໃສ່​ທ່ານ​ເຊີຣ໌ເກ
ສກຣີປາລ ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ອັງກິດ ​ແລະ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ
ນາງ​ຢູ​ເລຍ. ທັງ​ສອງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັກສາ​ພະຍາບານ ​ໃນ​ໂຮງໝໍ ຍ້ອນ​ການ​ຖືກໂຈມຕີ
ດ້ວຍສານພິດທຳລາຍປະສາດ.

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