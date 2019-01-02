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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປີ​ໃໝ່ ໝາຍ​ເຖິງ​ ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່ ໃນສະ​ຫະ​ລັດ ນັບ​ແຕ່ ແຮງ​ງານ ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​າ​ສຸດ ໄປ​ຫາ​ສັດ​ລ້ຽງ

​ຮູບ​ພາບ ວັນ​ທີ 27 ພະ​ຈິກ 2018 ​ທີ່​ເຫັນ​ພໍ່​ຄົວ​ໃຫຍ່ ທ່ານ ຈາ​ຊິນ​ໂຕ ກະ​ກຽມອາ​ຫານ ​ຢູ່​ໃນ​ບາ​ ແລະ​ປິ້ງ ໃນ​ເຮືອນ​ຄົວກ​ັອດ​ແຮມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກົດ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕ່ຳ​ສຸດ ການ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດປືນ ແລະ​ການ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ
ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດເລີ້ມ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານວານ​ນີ້.

ກ່ຽວ​ກັບແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ນັ້ນ ກົດ​ໝາຍປ້ອງ​ກັນ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ 19 ລັດ
ແລະ 21 ໂຕ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ຈະ​ເພີ້ມ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດ ທີ່ຍັງຢູ່ ໃນ​ລະ​ດັບ 7 ໂດ​ລາ
25 ເຊັນ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ມາ​ແຕ່​ປີ 2009. ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອາ​ລາສ​ກາ ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕໍ່​ສຸດ​ຈະ​ເພີ້​ມ​ຂຶ້ນ
​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເຊັນ ຈາກ 9 ໂດ​ລາ 84 ເຊັນ ​ເປັນ 9 ໂດ​ລາ 89 ເຊັນ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ. ແຕ່​ຢູ່
​ໃນ​ອີກແປດ​ລັດຄື ອາ​ຣີ​ໂຊ​ນາ ຄາ ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໂຄ​ໂຣ​ລາ​ໂດ ເມນ ​ແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສ ມິ​ສ​ຊູ​ຣີ
ນິວຢອກ ແລະ​ວໍຊິ​ງ​ຕັນ ຈະ​ຂຶ້ນແຮງ​ງານຂັ້ນຕ່ຳ​ສຸດ​ເປັນ 15 ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ ໃນ
​ຫຼາຍໆ​ຂັ້ນ.

ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງອາ​ວຸດ​ປືນ ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງນັ້ນ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ຈະບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ຮ້ານ​
ຂາຍ​ປືນ​ຕິດ​ປ້າຍ​ເຕືອນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆ ແລະ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ການ​ຖື​ປືນ.
ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ເພີ້ມ​ອາ​ຍຸ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຂຶ້ນເປັນ 21 ປີ ຈຶ່ງຈະ​ຊື້​ປືນ​ຍາວໄດ້.

ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ອີ​ລ​ລີ​ນອຍ ຈະ​ມີ​ການບັງ​ຄັບພາຍ​ໃນ 72 ຊົ່ວ​ໂມ​ງ ເພື່ອ​ລໍ​ຖ້າ​ໄລ​ຍະ​ການ​ຊື້​ປືນ​
ໃດໆ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ປືນ​ສັ້ນ. ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຕຳ​ຫຼວດ ຫຼື​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ
​ຍື່ນ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ປ້ອ​ງ​ກັນ ເພື່ອ​ກີດ​ກັ້ນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສະ​ພາບ​ຈິດທີ່​ບໍ່​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ ຈາ​ກ​ການ​ມີ​ປືນ​ໄດ້.

ລັດ​ອໍ​ເຣ​ກັນ ຈະ​ເພີ້ມ​ອາ​ຍຸ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການໃຫ້​ມີ​ປືນທີ່​ຍິງ​ໄດ້​ເທື່ອ​ລະ​ລູກ​ ຂຶ້ນ​ຫາ 21 ປີ ແລະ
​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຝິກ​ແອບ​ ການ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ດ້ານ​ລ​ວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ຣ​ເນຍ ​ໄດ້​ຫ້າມ “ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນຢ່າງ
​ລັບໆ”ໃນຄະ​ດີການ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ​ໃດໆ ຕ້ອງ​ການ​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ຜູ້​ຖືກກ່າວ​ຫາ.

ລັດ​ເດີ​ລາ​ແວ​ ນິວຢອ​ກ ແລະ​ວໍຊິ​ງ​ຕັນ ຈະ​ອອກ​ຂໍ້​ບັງ​ຄັບໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ລວນ
​ລາມ​ທາງ​ເພດ. ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກ ບັນ​ດາ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ທັງ​ໝົດ ຢູ່​ທົ່ວ​ລັດ ຈະ​ຕ້ອງ​ຮ່າງ​ນະ
​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ລວນ​ລາ​ມ​ທາງ​ເພດ ແລະ​ເຝິກ​ແອບ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ປືນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ມີ​ສິດ​ຖື​ປືນ ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ ວັນ​ທີ 18 ສິງ​ຫາ 2018 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຊີ​ອາ​ເຕີນ..
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖື​ປືນ​ກັບ​ກຸ່ມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ມີ​ສິດ​ຖື​ປືນ ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ ວັນ​ທີ 18 ສິງ​ຫາ 2018 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຊີ​ອາ​ເຕີນ..

ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ສັດນັ້ນ ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ຣ​ເນຍ​ ບັດ​ນີ້​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ພວ​ກ​ສັດ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​
ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ດີ​ການ​ຢ່າ​ຮ້າງ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ໃຜ​ຈະ
​ມີ​ສິດ​ເບິ່ງ​ແຍງ. ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ຂາຍ​ການ​ປະ​ສົມ​ພັນ​ໝາ​ສ່ວນ​ໂຕ ແມວ ຫຼື​ກະ​ຕ່າຍ.
ຮ້ານ​ຂາຍ​ສັດ​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຂາຍ​ສັດ​ຈາກ ບ່ອນ​ຮັກ​ສາ​ສັດ​ ແລະ​ຈາ​ກ​ບັນ​ດາ​ກຸ່​ມ​ກູ້
​ໄພ. ພວກ​ປະ​ຊາ​ຊົນຍັງ​ຈະສາ​ມາດ​ຊື້​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຈາກ ຜູ້​ປະ​ສົມ​ພັນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ໂດຍ​ກົງ.

ເດັກ​ນ້ອຍ​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຫຼິ້​ນ​ກັບ​ໝາ​ນ້ອຍ ຢູ່​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ.
ເດັກ​ນ້ອຍ​ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຫຼິ້​ນ​ກັບ​ໝາ​ນ້ອຍ ຢູ່​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ລັດ​ອີ​ລລີນອຍ ຍັງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຍ້າຍ​ສັດ​ອອກ​ຈາກ​ບ້າ​ນ​ເຮືອນ​ຂອງ
“ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ບໍ່ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່” ເປັນ​ໄລ​ຍະເວ​ລາ 12 ຫາ 36 ເດືອນ​ທີ່ລະ​ເມີດ​ເປັນ
​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂຽນ​ດ່າ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ໂອ​ໄຮ​ໂອ ຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ ຮຽ​ນ​
ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂຽນດ້ວຍ​ມື ກ່ອນ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ຫ້າ.

ຮູບ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2017 ທີ່​ເຫັນ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ ກຳ​ລັງສະ​ແດງ​ການ​ຂຽນດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທີ່​ເມືອງ​ຄວີນ​ສ​ໂບ​ໂຣ ລັດ​ນິວຢອກ.
ຮູບ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2017 ທີ່​ເຫັນ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ ກຳ​ລັງສະ​ແດງ​ການ​ຂຽນດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທີ່​ເມືອງ​ຄວີນ​ສ​ໂບ​ໂຣ ລັດ​ນິວຢອກ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ນັ້ນ ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ຈະ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ຫົກ​ລັດ ແລະ
​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ດີ.ຊີ. ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ພວກ​ໜາຍ​ໝໍ ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ເຈັບໜັກປົວ​ບໍ່​ໄດ້ ເອົາ​ຊີ​
ວິດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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