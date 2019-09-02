ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເກັບພາສີຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງກັນແລະກັນໃນວັນອາ
ທິດວານນີ້, ເປັນການຂັດແຍ້ງກັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນສົງຄາມການຄ້າທີ່ຍາວ ແລະ ຮຸນແຮງ
ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ນພາສີ 15 ເປີເຊັນໃສ່ຜະລິດຕະ
ພັນສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ທີ່ມຸ່ງໜ້າມາ ສະຫະລັດ ມູນຄ່າປະມານ 112 ຕື້ໂດລາ, ພາສີດັ່ງ
ກ່າວເບິ່ງຄືວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຊື້ອາຫານບາງຢ່າງ, ອຸປະກອນກິລາ, ເຄື່ອງນຸ່ງກິລາ,
ເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ ເຟີນິເຈີ ໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ປັກກິ່ງ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນພາສີ 5 ແລະ 10 ເປີເຊັນໃສ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປ ຈີນ ມູນຄ່າປະມານ 75 ຕື້ໂດລາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ
ເກັບພາສີໃນການຕອບໂຕ້ສົງຄາມພາສີກັບ ວໍຊິງຕັນ. ໃນເບື້ອງຕົນ, ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ການສົ່ງອອກໝາກສາລີຫວານແຊ່ແຂງ, ຕັບໝູ, ຫີນອ່ອນ ແລະ ຕີນລົດຖີບຂອງ ອາເມ
ຣິກາ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າ 1,700 ລາຍການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເກັບພາສີ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການເລື່ອນເວລາເກັບພາສີຄັ້ງ
ໃໝ່ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.”
ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ,
“ພວກເຮົາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຈີນ ສໍ້ໂກງພວກເຮົາຕໍ່ໄປອີກບໍ່ໄດ້.”
ອົງການຂ່າວທາງການ ຊິນຫົວ ຂອງ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຄວນຮຽນຮັກສາມາ
ລະຍາດຄືກັບມະຫາອຳນາດໂລກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແດ່ ແລະ ຢຸດເຮັດຄືກັບນັກ
ເລງຢູ່ໂຮງຮຽນ. ໃນຖານະເປັນມະຫາອຳນາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກພຽງປະເທດດຽວ
ນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແບກຫາບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະ
ເທດອື່ນໆໃນການເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ
ຂຶ້ນຕື່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາເມຣິກາ ຈິ່ງຈະຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ບັນດານັກເຈລະຈາສຳລັບສອງປະເທດນັ້ນ ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາດ້ານການ
ຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ມີສັນຍານ
ຈາກສອງຝ່າຍວ່າ ໃກ້ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນໄດ້ກໍຕາມ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືທີ່
ເກີດຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງ ແລະ ການປະກາດເປັນໄລຍະ ກ່ຽວກັບ ການຂຶ້ນພາສີຕື່ມອີກ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາກໍລັງລົມກັບ ຈີນ. ການປະຊຸມ
ຕ່າງໆໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ແລ້ວ. ໄດ້ມີການໂທລະສັບຫາກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການປະ
ຊຸມໃນເດືອນກັນຍານີ້ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ. ພວກເຮົາຈະໄດ້
ເຫັນວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະເພີ່ມພາສີ 15 ເປີເຊັນໃສ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງ
ຈີນ ມູນຄ່າ 300 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ໄດ້ເລື່ອນການເກັບພາສີໃສ່ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍລາຍການ
ອອກໄປຈົນຮອດວັນທີ 15 ທັນວາ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ສະຫະ
ລັດ ດ້ວຍລາຄາສິນຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຊື້ ເຄື່ອງລະດູ ຄຣິສມາສ ໃນທ້າຍ
ຂອງປີນີ້. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ຈີນ ກຳລັງເປັນຜູ້ຈ່າຍສຳລັບພາ
ສີທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດນັ້ນ, ແຕ່ການເລື່ອນພາສີຄັ້ງໃໝ່ຂອງທ່ານແມ່ນການອະນຸຍາດທີ່ຢູ່
ແກ່ໃຈວ່າ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງ ອາເມຣິກາ ທີ່ເປັນຜູ້ຈ່າຍພາສີນັ້ນມັກຈະສົ່ງ
ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ.
ບໍລິສັດ ສະຫະລັດ ຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ ແລະ ກຸ່ມການຄ້າຕ່າງໆ ໄດ້ຕຳໜິຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວ
ກັບ ການເພີ່ມພາສີໃສ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງ ຈີນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕຳໜິພວກ
ນັ້ນ ແມ່ນການຖິ້ມໂທດໃສ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ.