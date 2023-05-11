ຫົວໜ້າດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພາຍໃນສະຫະລັດ ທ່ານອາເລຮານໂດຣ ມາຢອກຄັສ (Alejandro Mayorkas) ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຄົນສ່ວນຫຼາຍ” ໃນພວກຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ຊອກຫາທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ນັ້ນ ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຢ່າງໄວວາ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
"ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ: ເຈົ້າຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານມາຢອກຄັສ ກ່າວໃນມື້ກ່ອນການສິ້ນສຸດຂອງນະໂຍບາຍ ດ້ານການຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຫ້າມຄົນ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາແຜ່ລາມອອກໄປ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເມືອງ ພະ ຍາຍາມເຮັດອີກເທື່ອນຶ່ງແລ້ວ ກໍອີກເທື່ອນຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີຜົນຕາມມາຂອງການທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດໃໝ່ນີ້, ທ່ານມາຢອກຄັສກ່າວວ່າ ພວກຍົກຍ້າຍເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ ຈະຖືກຫ້າມເປັນເວລາ 5 ປີ ບໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາຢ່າງຖືກກົດໝາຍໄດ້. ນັກວິເຄາະຊາຍແດນບາງຄົນກ່າວວ່າ ມີ ປະມານ 150,000 ຄົນ ທີ່ລໍຖ້າຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງເມັກຊິໂກ ເພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
"ຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາບໍ່ເປີດ," ທ່ານມາຢອກຄັສກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຈະມີໂອກາດ “ອັນຈຳກັດຫຼາຍ” ສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ.