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ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ຣັດ​ເຊຍ ຄົນ​ໃໝ່ ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບ​ຂອງສາຍ​ພົວ​ພັນ ​ສອງ​ປະ​ເທດ ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ຈອນ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຕະ​ມົນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ກອງ​ປຸ​ຊຸມລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ກຸ່ມ 7 ປະ​ເທດ. ເມືອງ ດີ​ນາກ, ປະ​ເທດ ຝ​ຣັ່ງ. 5 ເມ​ສາ, 2019.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ຣັດ​ເຊຍ ຄົນ​ໃໝ່ ທ່ານ ຈອນ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ ອາ​ນາ​ໂຕ​ລີ ແອນ​ໂຕນອ​ຟ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ສະ​ຖານ​ທູດ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ລຸນຫຼັງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ການ​ຄາດ​ຫວັງທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.”

ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສອງ​ໄໝ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ໄດ້​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ໃກ້​ຊິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ນັ້​ນ, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ​ໄດ້​ສາ​ບານ​ຕົນ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ທັນ​ວາ.

ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ, ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ນັ້ນ, ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ, ນຳ​ໜ້າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ປາບ​ປາມ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ກັບ ມົ​ສ​ກູ ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ​ຜ່ານ​ມາ, ແລະ ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເລີ່ມ​ຄືນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກ່ຽວ​ກັບ ​ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ລຸນຫຼັງ​ການ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ເຣັກ​ສ໌ ທິ​ລ​ເລີ​ສັນ ໃນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ຂອງ​ປີ 2018. ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ໄດ້​ສືບ​ທອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຈອນ ຮັ້ນ​ສ​ແມນ ຈູ​ເນຍ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້ໄປ​ຮອດ​ຈຸດ​ເສື່ອມ​ເສຍຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ເຢັນ”, ແລະ ໄດ້​ໄລ່​ຕົວ​ຢ່າງຫຼາຍ​ອັນ ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ” ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຕຶງ​ຄຽດ.

ໃນ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ມີ “ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ລ່ວງ​ລະ​ເມີດຄວາມ​ເອ​ກະ​ພາບ​ຂອງ​ເຂດ​ແດນ ແລະ ອຳ​ນາດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ປະ​ເທດ ຈໍ​ເຈຍ, ໃຊ້​ອາ​ວຸດ​ທຳ​ລາຍ​ລ້າງ​ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ລອບ​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ລະ​ເມີດ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາກຳ​ລັງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ໄລ​ຍະ​ປານ​ກາງ, ແລະ ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ພື້ນ​ຖານ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, “ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ​ກັບ​ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຄື​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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