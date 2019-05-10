ສະຫະລັດໄດ້ເພີ້ມອັດຕາພາສີຈາກ 10 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນເປັນ 25 ເປີເຊັນ ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຈີນໃນມູນຄ່າ 200 ຕື້ໂດລາ.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຈີນເວົ້າວ່າຕົນ "ມີຄວາມຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫລາຍ" ກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ແລະຈະເອົາ "ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຄືນຕາມທີ່ຈຳເປັນ," ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ການຂຶ້ນພາສີດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຂະນະທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ ລະຫວ່າງທ່ານ ຫລິວ ເຫ (Liu He), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ກັບທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລໄທເຊີ (Robert Lightizer), ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ຫລື USTR ແລະທ່ານ ສຕີເວັນ ມນຸສຈິນ (Steven Mnuchin), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກນັກເຈລະຈາການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາໃນມື້ທຳອິດຂອງການພົບປະກັນ ທີ່ຈະດຳເນີນໄປສອງມື້ ເພື່ອແນໃສ່ກອບກູ້ສັນຍາການຄ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະໄດ້ເວົ້າໄປແລ້ວວ່າ “ອັດຕາພາສີທີ່ໜັກໆ” ອັນໃໝ່ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່ກໍຕາມ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄລໄທເຊີ (Lightizer) ແລະລັດຖະມົນຕີ ມນຸສຈິນ (Mnuchin) ໄດ້ພົບກັບ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າກັບຈີນທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ໄປຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳແບບເຮັດວຽກໄປພ້ອມ ກັບທ່ານ ຫລິວ ເຫ (Liu He), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ, ແລະໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ສົນທະນາກັນ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ອື່ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງອົງການ USTR."
ທ່ານ ຫລິວ ເຫ (Liu He) ທີ່ນຳພາທີມງານເຈລະຈາຂອງຈີນເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາທີ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຫລົ້ມແຫລວນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າ ໄດ້ຢ້ອນກັບໄປຫາອັນເກົ່າຄືນອີກ.
"ພວກເຮົາໃກ້ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ, ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍເລີ້ມກັບມາເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງກັນນັ້ນ ຄືນອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ຫ້ອງການໂຣສແວລ (Roosevelt) ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ມັນເປັນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຢາກກັບຄືນໄປຫາອັນເກົ່າອີກ" ແລະກັບມາເຈລະຈາຄືນ ກ່ອນຈະຮອດວັນກຳນົດຂຶ້ນອັດຕາພາສີເພີ້ມອີກ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບ "ຈົດໝາຍທີ່ມີຄວາມເວົ້າອັນດີງາມ" ຈາກທ່ານສີ ທີ່ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກອອກມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ "ມາພາກັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເທາະ."
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານບັງເອີນ "ຄິດວ່າພາສີສຳລັບປະເທດ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີພະລັງອຳນາດຫລາຍ," ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບມຸມມອງທີ່ທ່ານໄດ້ສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂຶ້ນພາສີເພື່ອເປັນການລົງໂທດນັ້ນ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບເສດຖະກິດຂອງອາເມຣິກາ.
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