ປ. ຄົນໃໝ່ ຂອງ ອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່າວຊົມເຊີຍ ຍຸກໃໝ່ ຂອງປະເທດ

ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຊີຣຽວ ຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ມື້ໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຫລັງຈາກການ
ລາອອກ ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານເຈກັບ ຊູມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າທຳການ
ສໍ້ລາດບັງຫລວງນັ້ນ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສກ່ຽວກັບສະພາບປະເທດຊາດເທື່ອທຳອິດຕໍ່ສະພາໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ
ຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ ແລະກ່າວເຖິງວິໄສ ທັດ ທີ່ຈະຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ທ່ານຣາມາຟໂຟຊາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຈະປະຄວາມຄິດໃນແງ່ລົບທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ມີ
ມາໃນປະເທດຂອງເຮົາ ໄວ້ເບື້ອງຫລັງພວກເຮົາ ເພາະວ່າຮຸ່ງເຊົ້າວັນໃໝ່ ໄດ້ມາເຖິງ
ພວກເຮົາ ແລະຮຸ່ງເຊົ້າໃໝ່ອັນສົດໃສໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ."
ທ່ານໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກທ່ານ ຊູມາ
ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກ ລຸນຫລັງທີ່ພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດ ຖະບານປົກ
ຄອງອາຟຣິກາໃຕ້ຂອງທ່ານ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຫັນຫຼັງບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນຕໍ່ການເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ວຸ້ນວາຍຂຂອງທ່ານ.
ທ່ານຊູມາໄດ້ລາອອກດ້ວຍຄວາມລັງເລໃຈ ຫລັງຈາກພັກຂອງທ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປົດ
ທ່ານ ໂດຍການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຢູ່ໃນສະພາ ແລະໄດ້ຕ້ອງຕິວ່າ ທ່ານໄດ້
ຮັບການປະຕິບັດ “ແບບບໍ່ເປັນທໍາ” ຈາກພັກ.
ທ່ານຣາມາໂຟຊາໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັຍາວ່າ ຈະດຳເນີນນະໂຍບາຍທີ່ “ແນ່ນອນ ແລະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ” ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທ່ານຊູມາ ທີ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢູ່ສະເໝີ ກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນນະໂຍບາຍ ແລະໃນຄະນະລັດຖະບານ.
ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວວ່າ "ນີ້ິເປັນປີທີ່ພວກເຮົາຈະຫັນຄື້ນຟອງ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງ ຢູ່ໃນບັນດາສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ. ບັນດາສະຖາບັນຍຸຕິທຳຕ່າງໆຈະເລີ້ມເອົາ
ມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຮົາຮັບມືກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກລຳບາກຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງໃນດ້ານງົບປະມານ ສ້າງຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ໜີ້ສິນຂອງພວກເຮົາ ແລະຟື້ນຟູ
ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ” ແລະກ່າວອີກວ່່າ ທ່ານ
ຈະເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ໃສ່ການຫວ່າງງານສູງຂອງພວກຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດ.
ເງິນແຣນຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ມີຄ່າແຂງຂຶ້ນໃນການແລກປ່ຽນກັບເງິນໂດລາຂອງ ສະຫະ
ລັດນັບແຕ່ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ. ອາຟຣິກາ ໃຕ້ກຳລັງປະ
ເຊີນໜ້າ ກັບບັນຫາທ້າທາຍທາງເສດຖະກິດຫລາຍຢ່າງ ຮວມທັງອັດຕາຄົນຫວ່າງານ
ຫຼາຍກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ແລະເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ຊັກຊ້າ.
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